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بالفيديو.. هكذا ردّت السفيرة الأمريكية على سؤال حول سبب تعيين بايدن امرأة بالجزائر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هكذا ردّت السفيرة الأمريكية على سؤال حول سبب تعيين بايدن امرأة بالجزائر

أجابت السفيرة الأمريكية بالجزائر إليزابيث أوبين، على سؤال حول سبب اختيار الرئيس جو بايدن لامرأة لتكون سفيرة الولايات المتحدة في الجزائر. بالقول إنها اختيرت لهذا المنصب لخبرتها. و”لأنها تحبّ الجزائر”.

وقد طرحت السؤال طالبة في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة بجامعة بشار. في لقاء لها مع الطلبة هناك.

وقال أوبين :”لقد رشّحني الرئيس بايدن لمنصب السفيرة، لأنه رأى أنني أمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة لذلك”. قبل أن تضيف:”لكنني أظن أيضا أنه اختارني لأنني أحبّ الجزائر”.

وتابعت السفيرة الأمريكية تقول:”سأعمل بجدّ في كل يوم أقضيه هنا، لتعزيز العلاقة بين البلدين”.

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