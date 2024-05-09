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بالفيديو.. هكذا ردّت كيم كارداشيان على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين”!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هكذا ردّت كيم كارداشيان على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين”!

أعرب ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” التي أظهرت مباشرة عن دعمها للصهاينة في كم من مناسبة. 

 وتناقلت مواقع إخبارية عالمية، الأربعاء، رد كارداشيان على متظاهرة هتفت “الحرية لفلسطين” خلال حدث تسويقي لنجمة تلفزيون الواقع في مدينة هامبورغ الألمانية.

وبحسب موقع “TMZ” الأمريكي، فقد بدأت سيدة من بين حضور الفعالية الهتاف “الحرية لفلسطين” قبل أن يصطحبها رجال الأمن إلى الخارج بسبب تعطيلها للحدث.

وقالت كارداشيان عبر الميكروفون، ردا على المتظاهرة: “الحرية للجميع”.

@a.soulchild

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ونقل الموقع عن وسائل إعلام محلية ألمانية، أن كارداشيان تحدثت عن الأمر بعد ذلك، وقالت إنها تتعاطف مع الإسرائيليين والفلسطينيين، وأكدت: “أتعاطف مع الجميع. كل ما أريده هو أن يشعر الجميع بالأمان والحرية”.

وأشارت أيضًا إلى أن لديها أصدقاء على جانبي الصراع، وأنها تتحدث مع أطفالها عن القضية أيضًا، حيث تقول لهم: “اشعروا بالأمان وكونوا جيدين في التعامل مع الناس وعاملوهم بنفس الاحترام الذي تريدون أن تتم معاملتكم به. هذه أوقات مرعبة”.

يذكر أن كارداشيان أصدرت بيانا بعد هجوم حماس على المستوطنات في السابع من أكتوبر، قالت فيه: “رسالة إلى أصدقائي وعائلتي اليهود. أحبكم وأدعمكم، سمعت مدى شعوركم بالخوف خلال هذه الأوقات، وأريد أن تعلموا أنكم لستم وحدكم في هذا الوضع”.

وأضافت: “الإرهاب الوحشي قضى على أرواح بريئة، وحاليا المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين يعانون ويدفعون الثمن”.

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