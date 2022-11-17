بالفيديو.. هكذا ردّ مانشستر يونايتد على تصريحات رونالدو

قامت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في أول رد فعل لها على التصريحات الأخيرة لكريستيانو رونالدو، بإزالة صورة كبيرة للنجم البرتغالي من على جدارية بملعب أولد ترافورد.

ونشرت صحيفة “فوت بول ديلي” الإنجليزية مقطع فيديو يظهر لحظة إزالة صورة جدارية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من على مدخل ملعب أولد ترافورد.

ويظهر المقطع مجموعة من العمال وهم بصدد إزالة صورة “رونالدو” من على ملعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتزيد الخطوة التي قامت بها إدارة مانشستر يونايتد، من التكهنات حول نهاية مشوار النجم البرتغالي مع النادي.

وكان كريستيانو رونالدو في مقابلة أجراها مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة “The Sun”، قد أكد أنَّه شعر بالخيانة من الطريقة التي عومل بها من قبل النادي، كما قصف المدرب تين هاغ.

رونالدو يقصف بالثقيل.. مانشستر “خانني” ولا أحترم المدرب تين هاغ

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النار على مانشستر يونايتد، وأكد أنَّه شعر بالخيانة من الطريقة التي عومل بها من قبل النادي، كما قصف المدرب تين هاغ..

وقال رونالدو في مقابلة أجراها مع الصحفي البريطاني، بيرس مورغان، عبر صحيفة “The Sun”: “لقد حاولوا إجباري على الخروج، ليس المدرب فقط بل وشخصين أو 3 آخرين”، وعند سؤاله عما إذا كانوا من الإدارة، قال اللاعب البرتغالي: “نعم”.

وقال رونالدو: “أشعر بالخيانة، والسبب وراء عدم احترامي لإريك تين هاغ، لأنه لا يبادلني الاحترام، وطبيعي إذا كنت لا تحترمني، فالتأكيد لن أحترمك، والإحساس بالخيانة نابع من شعوري بأنني منبوذ في مانشستر يونايتد، وذلك ليس فقط هذا العام، بل منذ عودتي للنادي الموسم الماضي”.

أما عن بعض منتقديه، مثل زميله السابق الآخر واين روني، فقال رونالدو: “لا أعرف لماذا ينتقدني بشدة.. ربما لأنه أنهى مسيرته، وما زلت ألعب بمستوى عال”.