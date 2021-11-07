بالفيديو.. هكذا ردّ مذيع عربي على متصل مغربي مدح تل أبيب وذم الجزائر!

ردّ مذيع عربي على متصل مغربي مدح دولة الاحتلال الإسرائيلي وذمّ الجزائر بمقاطعته والقول له “لابارك الله فيك ولا في صوتك هذا القبيح”.

وورد اتصال من مغربي لحصة “الرأي الحر” التي تبث على قناة الحوار في موضوع “الجزائر تتهم الرباط بقتل 3 من مواطنيها وتتوعد بالرد”.

وهاجم المواطن المغربي الجزائر، وقال بأن إسرائيل أحسن من النظام الجزائري، فقاطعه المذيع صالح الأزرق بالقول: “أنا أرحب بكل مغربي يبوس جبهة شقيقه الجزائري والعكس لكن من يرحب بالصهاينة ويشكرهم على الهواء لا مرحبا به لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد”.

وأضاف: “وصلنا لمستوى متخلف ألا لعنة الله على هذا المنطق المتخلف.. هزلت هذه الأمة”.

يذكر أن صالح الأزرق صحفي ومذيع تونسي بريطاني مقيم في لندن يعمل في قناة الحوار اللندنية وكان له تجربه في قناة ANN، وهو من الجنوب التونسي من منطقة بن غيلوف من معتمدية الحامة بولاية قابس.