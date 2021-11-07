-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. هكذا ردّ مذيع عربي على متصل مغربي مدح تل أبيب وذم الجزائر!

نادية شريف
  • 8942
  • 0
بالفيديو.. هكذا ردّ مذيع عربي على متصل مغربي مدح تل أبيب وذم الجزائر!

ردّ مذيع عربي على متصل مغربي مدح دولة الاحتلال الإسرائيلي وذمّ الجزائر بمقاطعته والقول له “لابارك الله فيك ولا في صوتك هذا القبيح”.

وورد اتصال من مغربي لحصة “الرأي الحر” التي تبث على قناة الحوار في موضوع “الجزائر تتهم الرباط بقتل 3 من مواطنيها وتتوعد بالرد”.

وهاجم المواطن المغربي الجزائر، وقال بأن إسرائيل أحسن من النظام الجزائري، فقاطعه المذيع صالح الأزرق بالقول: “أنا أرحب بكل مغربي يبوس جبهة شقيقه الجزائري والعكس لكن من يرحب بالصهاينة ويشكرهم على الهواء لا مرحبا به لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد”.

وأضاف: “وصلنا لمستوى متخلف ألا لعنة الله على هذا المنطق المتخلف.. هزلت هذه الأمة”.

يذكر أن صالح الأزرق صحفي ومذيع تونسي بريطاني مقيم في لندن يعمل في قناة الحوار اللندنية وكان له تجربه في قناة ANN، وهو من الجنوب التونسي من منطقة بن غيلوف من معتمدية الحامة بولاية قابس.

مقالات ذات صلة
المركز الجامعي ببريكة يؤسس منتدى لتحريك الفعل العلمي والثقافي

المركز الجامعي ببريكة يؤسس منتدى لتحريك الفعل العلمي والثقافي

أردوغان يرد على شائعات مرضه بمباراة في كرة السلة

أردوغان يرد على شائعات مرضه بمباراة في كرة السلة

السفارة الأمريكية تعلن انطلاق التسجيلات في برنامج تدريبي لهذه الفئة

السفارة الأمريكية تعلن انطلاق التسجيلات في برنامج تدريبي لهذه الفئة

الشاب خالد يثير سخط الجزائريين بصورته رفقة وزير العدل المغربي

الشاب خالد يثير سخط الجزائريين بصورته رفقة وزير العدل المغربي

فرار 20 راكبا بحيلة مبتكرة من طائرة مغربية في إسبانيا!

فرار 20 راكبا بحيلة مبتكرة من طائرة مغربية في إسبانيا!

كاتب موريتاني: الجزائر والمغرب أيهما صديق وفي لنا؟

كاتب موريتاني: الجزائر والمغرب أيهما صديق وفي لنا؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد