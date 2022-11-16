بالفيديو.. هكذا رد مدرب إيران على صحفي أحرجه بسؤال سياسي

تعامل مدرب إيران كارلوس كيروش بذكاء مع الأسئلة السياسية التي طرحت خلال ندوته الصحفية، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

ورد المدرب كارلوس كيروش على صحفي سأله ما إذا كان فخورا بكونه المدير الفني لدولة لا تحترم حقوق النساء، حيث قال بنبرة قاسية: “ماهو المبلغ الذي ستدفعه لي من أجل الإجابة عن السؤال”.

وأكد كيروش خلال الندوة الصحفية أن لاعبي المنتخب الإيراني لديهم الحرية في إبداء تضامنهم مع الاحتجاجات، خلال مونديال قطر، في إطار قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأضاف مدرب منتخب إيران: “لاعبو منتخب إيران لكرة القدم لديهم شيء واحد فقط في أذهانهم، وهو الكفاح من أجل التأهل إلى الدور الثاني”.

وغطى لاعبو إيران شعار المنتخب على قمصانهم عندما لعبوا مباراتين وديتين دوليتين في سبتمبر الماضي، ما تم تفسيره على أنه علامة على دعم الاحتجاجات، التي تجتاح البلاد بشأن حقوق المرأة.