بالفيديو.. هكذا رد وزير الطاقة السعودي على شابة طلبت منه تبني طموحها

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رد فيه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان على شابة متحمسة طلبت منه تبني طموحها.

وتحدثت الشابة إلى الوزير قائلة: “أنا رشا الناجي، طال عمرك قلت ابن آدم خطاء وكلنا نخطئ، أنا التقيت فيك قبل سنتين تقريبا بمناسبة فوزنا بـ’آيسف‘ ودعمتنا وحفزتنا واعطيتنا أجمل الكلام الي ممكن نسمعه، أنا اليوم هنا عشان أصحح خطأ فاتني، أنا طاقة عمري 19 سنة واستثمر فيني بلدي طوال سنوات دراستي فأطلب منك سموك هل تتبناني الآن لمستقبل أكبر؟”.

ورد الأمير على الشابة ناصحا بقوله: “عني عندي ثقة واعتزاز وفخر أن عندي منظومة هي التي تتبناكي أفضل مني، بنتي معلش، لا تعولين على أشخاص عولي على العمل المؤسسي المستدام”.

وأضاف: “ما في أحد منا مفروض يتشرف ولا يفخر ولا يفرح أنو أنا اللي كونت كذا وكونت وكذا، طيب واذا هفيت؟ إذا رحت؟ يتهاوى يعني هذا الحصن العظيم؟ معناته ما سويت شي، (الشيء الحقيقي للناس) أنك تبني مؤسسات مستدامة مو إنك تبني مؤسسات بك تمشي وتنجح وبدونك تفشل هذا قمة النرجسية”.

وحسب موقع روسيا اليوم فقد أعاد نشطاء نشر مقطع الحوار الذي جرى بين الأمير عبد العزيز بن سلمان والشابة رشا الناجي خلال مشاركة الوزير بإحدى جلسات منتدى مسك الذي انعقد بالمملكة مطلع الاسبوع الجاري، ودبجوه بعبارة تقول: “بكلمات قائد ذي رؤية عظيمة”، و”رد جميل وبليغ من وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي”.