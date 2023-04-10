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جواهر

بالفيديو… هكذا عبرت معتمرة عن فرحها بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود!

جواهر الشروق
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بالفيديو… هكذا عبرت معتمرة عن فرحها بعد السماح لها بتقبيل الحجر الأسود!
وكالات
صورة السيدة وهي تركض فرحا بتقبيل الحجر الأسود

وثّق مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فرحة معتمرة وهي تصل إلى الحجر الأسود وتقبله وسط دهشة المعتمرين.

وأظهر الفيديو، سيدة ترتدي ثيابا سوداء وهي تركض بشوق في محيط الكعبة المشرفة دون أن يعترضها رجال الأمن حتى وصلت الحجر الأسود وقبلته ثم عادت لصفوف المصلين.

ونال المقطع إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما قامت به السيدة عفوي ونابع من شوقها الكبير لهذا المكان الطاهر.

وغرّد أحد المتابعين: “دعوها وشأنها فقد لامست روحها أثر المكان، اللهم زده رفعة وتشريفا.. كل من نوى خير الله يكفله ويثبته كفى به ملازمة الملائكة وحمايتهم.. ربي اجعلنا من أهل خاصتك”.

وكتب آخر: ” سبحان الله كأنها حمامه في ركضتها”.

وعلقت “عطر الليل” على مقطع الفيديو:”ماشاء الله تبارك الله، كأنها أمنية وتحققت لها”.مضيفة”يا كبر فرحتها، تجرين للجنة يا رب أنت وإحنا وجميع المسلمين”.

يذكر أن الحجر الأسود نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن الأرض مترًا ونصفًا، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صونًا له، ويظهر مكان الحجر بيضاويًّا.

أما سواد لونه، فيرجع إلى الذنوب التي ارتُكبت وفقا للروايات عن النبي محمد. حيث روى ابن عباس عن النبي محمد أنه قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم». وهو سواد في ظاهر الحجر، أما بقية جرمه فهو على ما هو عليه من البياض.

وتقول بعض الروايات إن جبريل جاء بالحَجَر من الجنة وناوله لإبراهيم عليه السلام، أما ابن عباس فروى عن النبي محمد أنه قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من الثلج فسودته خطايا بني آدم».

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