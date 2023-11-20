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بالفيديو.. هكذا علقت الفنانة فيفي عبده على أحداث غزة!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هكذا علقت الفنانة فيفي عبده على أحداث غزة!
ح.م
الفنانة المصرية فيفي عبدو

علقت الفنانة المصرية فيفي عبدو على أحداث غزة، حيث أعربت عن بالغ حزنها وقلقها إزاء تواصل القصف والتقتيل، ليل نهار.

وأطلت فيفي عبدو على متابعيها مرتدية خمارا أسودا، وخاطبتهم بالقول: “صباح الخير، أنا نزلت فيديو قبل ده وقلت إن قلبي مع غزة بس زودوها أوي.. يعني حرام عليهم اللي بيعملوه شيء لا يعقل.. إحنا بنبكي دم في البيوت”.

وأضافت: “الفلسطينيين دول مش أهالينا برضو، إزاي يعني ليه كده، مش حرام مش حرام، إحنا دايما لما حد يمد إيده على حد نقوله ارحمه لو حتى يهودي”.

وأردفت: “إيه في إيه ليه كده بنشوف اللي مش ممكن نشوفه، بقى وصلت أن الكلاب تاكل جثثنا ونحن نتفرج، حرام عليكم ربنا مابيسيبش، والله ربنا ما بيسيب وهياخد حقهم تالت ومتلت”.

وعلى الرغم من الانتقادات التي كانت تطال الفنانة في السابق بسبب طبيعة عملها كراقصة إلا أن نشطاء أثنوا على موقفها وقالوا بأنه أفضل بكثير من مواقف كبار الشخصيات والرجال.

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