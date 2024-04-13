بالفيديو.. هكذا غير طلبة جامعة كندية أسماء مبانيها لتصبح فلسطينية!

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق لحظة إقدام طلبة بإحدى الجامعات الكندية على تغيير أسماء المباني لتصبح فلسطينية.

وبحسب ما أوضحت التقارير الواردة في هذا الشأن فقد عمد بعض طلبة جامعة ماكجيل الكندية لتغيير اسم 30 مبنى إلى قرى وبلدات فلسطينية دمرها الاحتلال الإسرائيلي على غرار غزة، دير ياسين، خان يونس، حيفا، بيت لحم، وغيرها.

يظهر في المقطع الذي اجتاح الشبكات تسلق طلبة على الجدار وتغطية أسماء المباني الحقيقية بملصقات بيضاء ثم وضع ملصق يحمل أسماء القرى التي محاها الاحتلال، وذلك اعتراضا على استمرار السياسة الإسرائيلية المعتدية على ممتلكات وأراضي وأرواح الشعب الفلسطيني.