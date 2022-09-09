بالفيديو.. هكذا كانت الزيارة الوحيدة للملكة إليزابيث إلى الجزائر

زارت الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس، الجزائر، مرة وحيدة أواخر أكتوبر 1980، رفقة زوجها الأمير فيليب لتقديم واجب العزاء والتضامن مع ضحايا زلزال الشلف.

وسبق لموقع Getty Images، عرض تسجيل فيديو نادر، تظهر فيه ملكة بريطانيا إليزابيث، خلال زيارة لها مرفوقة بزوجها الأمير فيليب إلى الجزائر عام 1980.

وأظهر تسجيل الفيديو النادر، زيارة ملكة بريطانيا إليزابيث إلى ولاية الشلف بعد الزلزال المدمر الذي ضرب الولاية في أكتوبر من عام 1980.

كما أظهرت صور و فيديو الملكة إليزابيت الثانية وزوجها الأمير فيليب وهما يتفقدان المدينة ويقومان بزيارة إلى المتضررين من الزلزال في المستشفيات.

كما نشر الموقع صورة نادرة للملكة إليزابيث الثانية، وهي تصل إلى الجزائر في زيارة رسمية وتنزل من اليخت الملكي “بريتانيا” برفقة زوجها الأمير فيليب والوزير دوغلاس هيرد خلال شهر أكتوبر 1980.

كما زارت الملكة إليزابيت الثانية مدينتي الجزائر العاصمة، وتيبازة التي كان لها جولة عبر معالمها الأثرية ونالت الملكة وقتها استقبالا رسميا وشعبيا حافل بميناء العاصمة.

بريطانيا: وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما

ويوم 8 سبتمبر 2022، توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، حسب ما أعلن عنه قصر باكينغهام (القصر الملكي). وسيخلف الأمير تشارلز والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.

وجاء في بيان قصر باكينغهام:”توفيت الملكة بسلام في بالمورال (قلعة ملكية في اسكتلندا) بعد ظهر اليوم”.مضيفا: “الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا”.

وبوفاة الملكة إليزابيث الثانية، سيكون ابنها الأكبر تشارلز ملكا لبريطانيا، وقائدا لـ 14 دولة تحت التاج البريطاني، على غرار أستراليا، كندا، ونيوزليندا.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، إن البلاد بأكملها قلقة بشأن الأخبار المتعلقة بصحة الملكة إليزابيث الثانية التي تعاني منذ أكتوبر 2021 من مشكلات سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

وكتبت تراس على “تويتر”: “الدولة بأكملها تشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكنجهام بعد ظهر اليوم. أفكاري وأفكار الناس في جميع أنحاء بريطانيا مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت”.

وأعلن قصر باكينغهام، الخميس، أن أطباء الملكة البالغة من العمر 96 عاما “قلقون” بشأن صحتها، وأوصوا بأن “تبقى تحت المراقبة الطبية”.

وأضاف القصر في بيان إن “الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال”.

وتوجه ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وابنه الأمير وليام، إلى مقر إقامة الملكة إليزابيث في قلعة بالمورال، بعد الأنباء عن قلق الأطباء بشأن صحتها، بحسب رويترز.

هذا ما كتبته الملكة إليزابيث في الرسالة التي وضعتها على تابوت زوجها!

واصلت الملكة إليزابيث الثانية، تقاليدها، حيث خطت رسالة بيدها ووضعتها على تابوت زوجها الأمير فيليب، أثناء جنازته التي أقيمت السبت 17 أفريل في قلعة وندسور.

وبحسب برنامج “توداي” الأمريكي، فإن الملكة وضعت إكليلا من الزهور، ورسالة مفجعة بخط يدها لم يكن واضحا ما تحتويه، ولكن بينت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تحمل عبارة “أحبك”.

وقالت بعض المصادر بأن الرسالة تقول “حبيبتك ليليبت”، إذ يستخدم “ليليبت” من طرف المقربين في العائلة، وهو لقب تلقته الملكة عندما كانت صغيرة لأنها لم تستطع نطق اسمها.

وكان من المعروف أن الأمير الراحل فيليب يستخدم هذا اللقب في رسائله إليها، عندما كتب مرة إلى الملكة الأم ، “عزيزتي ليليبيت؟ أتساءل عما إذا كانت هذه الكلمة كافية للتعبير عما بداخلي”.

هل بكت الملكة إليزابيث حقا على وفاة زوجها؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت 10 أفريل، صورة للملكة إليزابيث الثانية وهي تبكي، وذلك مباشرة بعد وفاة زوجها.

وظهرت الملكة في الصورة بلباس أسود والدمعة على خدّها والتأثر الشديد باد على وجهها.

وقال ناشطون إن دموع الملوك تنزل عندما يكون الجرح عميقاً جداً والملكة تبكي عشرة 70 سنة بينها وبين زوجها الأمير فيليب، الرجل الذي ظل يمشي خلفها مثل ظلها.

وبحسب ما أفاد تقرير حول تقصي صحّة الأخبار فإن الصورة ملتقطة للملكة في العام 2002 ولا علاقة لها بوفاة زوجها بدليل أنها تظهر فيها أصغر سنّا.

وأضاف التقرير إن المناسبة كانت تكريم الجنود البريطانيين الذين قضوا في الحرب.

والصورة بحسب وكالة فرانس برس منشورة في صحيفة “تلغراف” البريطانيّة، ضمن مجموعة صور للملكة، وقد التقطها مارك ستيوات وهو مصوّر العائلة الملكيّة البريطانيّة لأكثر من 25 سنة.

وأضافت الوكالة إن الصورة ملتقطة في 7 نوفمبر 2002 في الحديقة التذكارية في ويستمينيستر في لندن، خلال التكريم السنوي للجنود البريطانيين الذي قضوا في الحرب.

وكانت المرّة الأولى التي تشارك فيها الملكة إليزابيث في هذه المناسبة من دون والدتها التي توفيت في 30 مارس 2002 والتي كانت تتولى عادة هذه المراسم.

هذا ما قالته الملكة إليزابيث عن زوجها في الذكرى الـ 50 لزواجهما!

نشر حساب العائلة الملكية البريطانية، السبت، على موقع “تويتر” خطاب تقدير من الملكة إليزابيث الثانية لزوجها الأمير فيليب بمناسبة الذكرى الـ50 لزواجهما.

ونُشر مقتطف من هذا الخطاب الذي ألقته الملكة عام 1997، على تويتر في اليوم التالي لوفاة الأمير فيليب عن عمر يناهز 99الـ عاماً.

وقالت إليزابيث: “لقد كان، بكل بساطة، مصدر قوتي ولا يزال طوال هذه السنوات، وأنا وعائلته بأكملها، وهذه الدولة والعديد من البلدان الأخرى، مدينون له بدين كبير”.

وألقى فيليب آنذاك هو الآخر كلمات امتنان لزوجته الملكة، حيث قال: “أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه هو أن التسامح المكون الأساسي الوحيد لأي زواج سعيد. صدقوني أن الملكة تتمتع بقدر كبير من التسامح”.

وأعاد حساب العائلة المالكة على “تويتر” نشر صورة للزوجين التقطتها المصورة آن ليبوفيتز، كانت قد نشرت للمرة الأولى عام 2016 في عيد ميلاد الأمير فيليب الخامس والتسعين.

وتزوج الأمير من الأميرة إليزابيث في عام 1947، قبل خمس سنوات من اعتلائها العرش، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني.