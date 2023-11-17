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بالفيديو.. هكذا كانت ردة فعل بلينكن بعد حديث بايدن عن نظيره الصيني

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هكذا كانت ردة فعل بلينكن بعد حديث بايدن عن نظيره الصيني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ما وصفوه بـ”تعابير وجه” وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وكانت مراسلة شبكة “سي إن إن”، قد سألت بايدن عما إذا كان “سيظل يشير إلى الرئيس الصيني باعتباره ديكتاتورًا” بعد اجتماع الزعيمين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وقال جو بايدن: “حسنًا، إنه كذلك، إنه ديكتاتور بمعنى أنه رجل يدير دولة شيوعية، تقوم على شكل من أشكال الحكم مختلف تمامًا عن نظامنا”.

ويُظهر الفيديو الذي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بلينكن وهو في حالة حرج  ويحرك وجهه بطريقة تعبر عن خيبة من كلمة بايدن.

وعلى الرغم من معالم وجهه الغريبة التي شاهدها العالم أجمع، إلا أن بلينكن قد أكد في تعليقه على كلمات بايدن أن على الصين أن تتوقع تصريحات أمريكية صريحة قد لا تعجبها، على حد مزاعمه.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “الرئيس يتكلم دائما بصراحة ويتكلم بالنيابة عنا جميعا.. من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، تماما كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها”، بحسب قوله.

وبدورها، ردت وزارة الخارجية الصينية، على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الصيني “بالدكتاتور”، مؤكدة أن ذلك ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي أن الصين مستاءة بشدة وترفض تماما هذه التصريحات.

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