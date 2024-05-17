-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. هكذا لبّى جزائريون نداء شابة فلسطينية صرخت باسم الدول العربية!

نادية شريف
  • 456
  • 0
بالفيديو.. هكذا لبّى جزائريون نداء شابة فلسطينية صرخت باسم الدول العربية!

لبى جزائريون نداء شابة فلسطينية كانت قد ظهرت في مقطع مصور وهي تبكي بحرقة وتصرخ باسم الدول العربية، خلال نزوحها من جباليا.

ونشرت جمعية البركة مقطعا مصورا أظهرت من خلاله إيصال مساعدة جزائريين للشابة الفلسطينية منار لرسم البسمة على شفاهها بعد تعبيرها المرير عن تعبها من النزوح من منطقة لمنطقة في ظل الأوضاع المزرية بقطاع غزة.

وأوصلت الجمعية الرائدة في العمل الخيري والإغاثي مساعدة مالية بقيمة 1000 شيكل وطرد غذائي وطرد صحي وكيس من الدقيق لمنار تطييبا لخاطرها وإهدائها بعض لحظات الفرح وسط الخوف ومسلسل الدمار.

وكانت منار قد ظهرت منذ أيام في مقطع مصور وهي تبكي بمرارة خلال نزوحها من جباليا شمال قطاع غزة عقب إبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان المدينة بإخلائها.

وصرخت منار بأعلى صوتها والدموع لا تفارق عينيها: “تعبنا والله تعبنا.. بيكفي اللي يصير فينا والله تعبنا.. كل يوم من مكان لمكان وين بدنا نروح يا رب.. يا رب خذ روحنا يا رب.. ولا حد واقف معنا.. الدول العربية وين.. وينها الدول العربية يشوفو شو بيصير فينا.. حد معبرنا.. والله ما حد مدور علينا يا رب”.

مقالات ذات صلة
بريطانية تحظى بتكريم ملكي بعد إنقاذ توأمها من فكي تمساح!

بريطانية تحظى بتكريم ملكي بعد إنقاذ توأمها من فكي تمساح!

بالفيديو.. قصة أغرب من الخيال لجزائرية أخفت حملها عن زوجها عند الطلاق!

بالفيديو.. قصة أغرب من الخيال لجزائرية أخفت حملها عن زوجها عند الطلاق!

جامعة كولومبيا تسحب الثقة عن رئيستها المصرية التي ساندت الصهاينة!

جامعة كولومبيا تسحب الثقة عن رئيستها المصرية التي ساندت الصهاينة!

تعرّف على الآثار الجانبية للمياه المعدنية

تعرّف على الآثار الجانبية للمياه المعدنية

“تسبّب تآكل الأسنان”.. طبيب بريطاني شهير يحذّر من الإفراط في تناول هذه الفاكهة! 

“تسبّب تآكل الأسنان”.. طبيب بريطاني شهير يحذّر من الإفراط في تناول هذه الفاكهة! 

روجينا تتسبب في أزمة بين زوجها نقيب الفنانين المصريين وناقد شهير!

روجينا تتسبب في أزمة بين زوجها نقيب الفنانين المصريين وناقد شهير!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد