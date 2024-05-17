بالفيديو.. هكذا لبّى جزائريون نداء شابة فلسطينية صرخت باسم الدول العربية!

لبى جزائريون نداء شابة فلسطينية كانت قد ظهرت في مقطع مصور وهي تبكي بحرقة وتصرخ باسم الدول العربية، خلال نزوحها من جباليا.

ونشرت جمعية البركة مقطعا مصورا أظهرت من خلاله إيصال مساعدة جزائريين للشابة الفلسطينية منار لرسم البسمة على شفاهها بعد تعبيرها المرير عن تعبها من النزوح من منطقة لمنطقة في ظل الأوضاع المزرية بقطاع غزة.

وأوصلت الجمعية الرائدة في العمل الخيري والإغاثي مساعدة مالية بقيمة 1000 شيكل وطرد غذائي وطرد صحي وكيس من الدقيق لمنار تطييبا لخاطرها وإهدائها بعض لحظات الفرح وسط الخوف ومسلسل الدمار.

🔴فيديو يعود 223 جمعية البركة الجزائرية ترسم الإبتسامة على وجه منار بعدما بكى العالم من أجلها وتقدم مساعدة نقدية بقيمة 1000 شيكل وطرد غذائي وطرد صحي وكيس من الدقيق هدية من الشتب الجزائري في محافظة غ.زة و الشمال.… pic.twitter.com/wdKSfRoJMO — elbarakahdz (@Elbarakahdzz) May 16, 2024

وكانت منار قد ظهرت منذ أيام في مقطع مصور وهي تبكي بمرارة خلال نزوحها من جباليا شمال قطاع غزة عقب إبلاغ جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان المدينة بإخلائها.

وصرخت منار بأعلى صوتها والدموع لا تفارق عينيها: “تعبنا والله تعبنا.. بيكفي اللي يصير فينا والله تعبنا.. كل يوم من مكان لمكان وين بدنا نروح يا رب.. يا رب خذ روحنا يا رب.. ولا حد واقف معنا.. الدول العربية وين.. وينها الدول العربية يشوفو شو بيصير فينا.. حد معبرنا.. والله ما حد مدور علينا يا رب”.