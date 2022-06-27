بالفيديو.. هكذا هنّأ الرئيس تبون أمير قطر بذكرى تولّيه الحُكم

بطريقة خاصّة، هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمير قطر بذكرى تولّيه الحكم، على هامش مأدبة العشاء التي أقامها على شرف ضيوف الجزائر في حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط بوهران.

ونشرت رئاسة الجمهورية يوم الإثنين، مقطع فيديو يظهر احتفال الرئيس تبون مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بتقديم كعكةٍ مرسومٍ عليها الرقمُ “9”، الذي يشير إلى الذكرى التاسعة لتولّي الأمير تميم سدّة الحكم في قطر.

هذا ما قاله أمير قطر بعد حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران

وفي 26 جوان 2022، قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، شكره للرئيس عبد المجيد تبون على دعوته لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية، معتبرا هذا الحدث الرياضي محطة لتعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.

ونشر الشيخ تميم تغريدة بعد حفل الافتتاح جاء فيها: أشكر أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت، عن افتتاح الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية وهران 2022 بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي”.

وقال الرئيس تبون في كلمة له بالمناسبة: “باسمكم جميعا، أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وبكل الوفود وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022 . تحيا الجزائر”.

وحضر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هذا الحفل كضيف شرف.

كما حضر هذا الحفل ضيوف مميزون آخرون على غرار كل من حاكمي دولة “سان مارينو”، مارينو أوسكار مينا، و باولو رونديلي ونائب رئيس جمهورية تركيا، فؤاد أقطاي، ووزيرة الداخلية الايطالية، لوشيانا لموييزي والأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، كمال ناصر.

الرئيس تبون يتحادث على انفراد مع أمير دولة قطر

وتحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، بوهران، على انفراد مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي سيحضر، كضيف شرف، مراسم افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

واستقبل رئيس جمهورية عبد المجيد تبون، السبت، بمطار وهران، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمطار وهران.

وحل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها مدينة وهران.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ” بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، السبت، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران”.