بالفيديو.. هكذا ودعت “أم الشهداء الستة” فلذات كبدها وزوجة أحدهم تنهار

نشرت صفحات فلسطينية مقطعا مصورا لأم الشهداء الستة الذين ارتقوا دفعة واحدة، صباح الأحد، في قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم في دير البلح، فيما انهارت زوجة أحدهم وتمنت اللحاق به.

تظهر المرأة في الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تتحدث بكامل الرضا وتحمد الله على اصطفائه لهم، ماجعل معلقين يعتبرونها مدرسة في الصبر والثبات.

وقالت السيدة الفلسطينية إن الله منحهم لها وأخذهم منها ولا اعتراض لها على حكمه، حيث كان لسانها طوال الوقت يلهج بالدعاء لهم، مع قسمها بأنهم مرضيين وأنها سامحتهم وأنهم غادروا العالم بعد تأديتهم لصلاة الصبح.

ام الشهداء الستة pic.twitter.com/g2gTKUTqov — حمدان اليعقوبي 🇵🇸 🇴🇲 (@H59Hamdan) April 14, 2025

وفي مقطع وداعهم ظهرت الأم وهي تقول لمن يحاول إبعادها عن جثة أحدهم: “خلّوني أشبع منه، مش رح أشوفه بعد هيك”، وأردفت مخاطبة ابنها الشهيد: “تعالَ في المنام أشوفك”.

أم تودع ستة من أبنائها من عائلة أبو مهادي، الذين ارتقوا معًا في قصف الاحتلال سيارة مدنية غرب دير البلح وسط القطاع

A mother bids farewell to six of her sons from the Abu Mahadi family, who were killed together in an Israeli airstrike on a civilian car west of Deir al-Balah Gaza pic.twitter.com/cHweP8JHwp — Zara (@Zara_2088) April 14, 2025

وأظهر مقطع مصور آخر تداولته صفحات محلية وعربية، زوجة أحد الشهداء الستة وهي تبكي بحرقة وتردد: “يا رب ما أطوّل بعدك”.

“يا رب ما أطوّل بعدك”.. فلسطينية من عائلة أبو مهادي خلال وداع زوجها الذي ارتقى بقصف الاحتلال، في قطاع غزة. pic.twitter.com/ZZt0CnwCOG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 13, 2025

والأحد قصفت إن طائرات تابعة للاحتلال سيارة مدنية غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 6 أشقاء من عائلة أبو مهادي، إضافة إلى شخص سابع من عائلة الهباش. والإخوة الستة هم:

أحمد إبراهيم زكي أبو مهادي، محمود إبراهيم زكي أبو مهادي، محمد إبراهيم زكي أبو مهادي، مصطفى إبراهيم زكي أبو مهادي، زكي إبراهيم زكي أبو مهادي، وعبد الله إبراهيم زكي ابو مهادي.