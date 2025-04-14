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جواهر

بالفيديو.. هكذا ودعت “أم الشهداء الستة” فلذات كبدها وزوجة أحدهم تنهار

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هكذا ودعت “أم الشهداء الستة” فلذات كبدها وزوجة أحدهم تنهار

نشرت صفحات فلسطينية مقطعا مصورا لأم الشهداء الستة الذين ارتقوا دفعة واحدة، صباح الأحد، في قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم في دير البلح، فيما انهارت زوجة أحدهم وتمنت اللحاق به.

تظهر المرأة في الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تتحدث بكامل الرضا وتحمد الله على اصطفائه لهم، ماجعل معلقين يعتبرونها مدرسة في الصبر والثبات.

وقالت السيدة الفلسطينية إن الله منحهم لها وأخذهم منها ولا اعتراض لها على حكمه، حيث كان لسانها طوال الوقت يلهج بالدعاء لهم، مع قسمها بأنهم مرضيين وأنها سامحتهم وأنهم غادروا العالم بعد تأديتهم لصلاة الصبح.

وفي مقطع وداعهم ظهرت الأم وهي تقول لمن يحاول إبعادها عن جثة أحدهم: “خلّوني أشبع منه، مش رح أشوفه بعد هيك”، وأردفت مخاطبة ابنها الشهيد: “تعالَ في المنام أشوفك”.

وأظهر مقطع مصور آخر تداولته صفحات محلية وعربية، زوجة أحد الشهداء الستة وهي تبكي بحرقة وتردد: “يا رب ما أطوّل بعدك”.

والأحد قصفت إن طائرات تابعة للاحتلال سيارة مدنية غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 6 أشقاء من عائلة أبو مهادي، إضافة إلى شخص سابع من عائلة الهباش. والإخوة الستة هم:

أحمد إبراهيم زكي أبو مهادي، محمود إبراهيم زكي أبو مهادي، محمد إبراهيم زكي أبو مهادي، مصطفى إبراهيم زكي أبو مهادي، زكي إبراهيم زكي أبو مهادي، وعبد الله إبراهيم زكي ابو مهادي.

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