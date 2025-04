بالفيديو.. هكذا ودعت “أم الشهداء الستة” فلذات كبدها وزوجة أحدهم تنهار

نشرت صفحات فلسطينية مقطعا مصورا لأم الشهداء الستة الذين ارتقوا دفعة واحدة، صباح الأحد، في قصف صهيوني استهدف سيارة مدنية كانت تقلهم في دير البلح، فيما انهارت زوجة أحدهم وتمنت اللحاق به.

تظهر المرأة في الفيديو الذي حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي تتحدث بكامل الرضا وتحمد الله على اصطفائه لهم، ماجعل معلقين يعتبرونها مدرسة في الصبر والثبات.

وقالت السيدة الفلسطينية إن الله منحهم لها وأخذهم منها ولا اعتراض لها على حكمه، حيث كان لسانها طوال الوقت يلهج بالدعاء لهم، مع قسمها بأنهم مرضيين وأنها سامحتهم وأنهم غادروا العالم بعد تأديتهم لصلاة الصبح.

وفي مقطع وداعهم ظهرت الأم وهي تقول لمن يحاول إبعادها عن جثة أحدهم: “خلّوني أشبع منه، مش رح أشوفه بعد هيك”، وأردفت مخاطبة ابنها الشهيد: “تعالَ في المنام أشوفك”.

أم تودع ستة من أبنائها من عائلة أبو مهادي، الذين ارتقوا معًا في قصف الاحتلال سيارة مدنية غرب دير البلح وسط القطاع

A mother bids farewell to six of her sons from the Abu Mahadi family, who were killed together in an Israeli airstrike on a civilian car west of Deir al-Balah Gaza pic.twitter.com/cHweP8JHwp

— Zara (@Zara_2088) April 14, 2025