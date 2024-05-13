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رياضة

بالفيديو.. هكذا ودعت جماهير باريس سان جيرمان مبابي

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا ودعت جماهير باريس سان جيرمان مبابي
ح.م
"تيفو" خاص بكيليان مبابي

ودعت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي النجم كيليان مبابي، الذي خاض الأحد مباراته الأخيرة مع النادي، على ملعب حديقة الأمراء.
ورفع مشجعو نادي باريس سان جيرمان، “تيفو” خاص بمبابي ورددوا هتافات له، ووجهوا له التحية.

ومن جهته، حرص مبابي، الذي سجل هدف فريقه في اللقاء الذي انتهى بخسارة النادي الباريسي 1-3، على تحية “ألتراس” النادي الباريسي قبل انطلاق المباراة.

وتواجد مبابي في التشكيل الأساسية لباريس سان جيرمان في مواجهة تولوز، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الفرنسي.

وتعد مباراة تولوز، المباراة رقم 307 لمبابي مع باريس سان جيرمان بمختلف المسابقات، منذ التحاقه بالفريق في موسم 2017 – 2018.

وسجّل كيليان مبابي 255 هدفًا وقدم 108 تمريرة حاسمة، وحقق 13 لقبا مع الفريق، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

وأعلن مبابي مؤخرا رحيله رسميا عن نادي باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي، وحسب تقارير إعلامية فإن اللاعب على وشك ترسيم التحاقه بنادي ريال مدريد الإسباني.

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