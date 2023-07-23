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رياضة

بالفيديو.. هكذا ودع بوشار زملاءه في شباب بلوزداد

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا ودع بوشار زملاءه في شباب بلوزداد
ح.م
سفيان بوشار

أقام فريق شباب بلوزداد حفل وداع على شرف المدافع سفيان بوشار، الذي انتقل إلى نادي العربي الكويتي.

وذرف بوشار الدموع وهو يودع زملاءه، بكلمات تركت أثرا كبيرا وسط بعثة شباب بلوزداد المتواجدة في مدينة أبها في السعودية، تحسبا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وقال بوشار: “ليس من السهل مغادرة الفريق الذي أحبه كثيرا بعد 6 سنوات، قدمت خلالها كل مجهوداتي وشباب بلوزداد سيبقى في القلب”.
وتقدم بوشار بالشكر لكل عائلة شباب بلوزداد من لاعبين، طاقم فني، بالإضافة إلى الإداريين والأنصار.

بوشار يوقع مع نادي العربي الكويتي

وأعلن نادي العربي الكويتي، تعاقده مع مدافع شباب بلوزداد، سفيان بوشار، في صفقة انتقال حر.

وقال النادي الكويتي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “العربي يضم المدافع محمد سفيان بوشار قائد شباب بلوزداد، بطل الدوري الجزائري للمحترفين”.

ونشر الحساب الرسمي للعربي الكويتي مقطع فيديو، يحتوي على لقطات للاعب مع فريق شباب بلوزداد، في دوري أبطال إفريقيا والبطولة الجزائرية.

وسيشارك بوشار مع ناديه الجديد، في التربص التحضيري الذي ينطلق السبت في ازميت بتركيا، والذي يدوم إلى غاية 12 من شهر أوت المقبل.

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