بالفيديو.. هكذا ودّع مبابي زميله ميسي

حظي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوداع مميّز من زملائه في باريس سان جيرمان، على عكس جماهير الفريق.

ويظهر مقطع فيديو كيليان مبابي، بعد نهاية المباراة الأخيرة، وهو يقدم زميله ميسي ويشير إليه، قائلا: “ليونيل ميسي، سبع كرات ذهبية، إنه هناك”.

كيليان مبابي يُعرف بالأسطورة: “ليونيل ميسي سبع كرات ذهبية إنه هنا.” pic.twitter.com/aYDSAFqlhv — Messi Xtra (@M30Xtra) June 3, 2023



ومن جهته لبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي لعب مع ميسي في باريس سان جيرمان وفي برشلونة فتبعه بعد المباراة إلى غرف تغيير الملابس وقام بالتقاط صور جماعية.

الأسطورة ميسي و كريستوف غالتييه 🫂 pic.twitter.com/eehEV7QDaQ — Messi Xtra (@M30Xtra) June 4, 2023

وعلى عكس اللاعبين، استقبلت جماهير باريس النجم ليونيل ميسي بصافرات استهجان.

راموس يُقبل رأس الأسطورة ميسي ❤️ pic.twitter.com/8WKWNBm7wE — Messi Xtra (@M30Xtra) June 4, 2023

وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسميا عن الفريق بنهاية هذا الموسم.