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رياضة

بالفيديو.. هكذا ودّع مبابي زميله ميسي

عمر سلامي
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بالفيديو.. هكذا ودّع مبابي زميله ميسي
ح.م
ليونيل ميسي

حظي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بوداع مميّز من زملائه في باريس سان جيرمان، على عكس جماهير الفريق.

ويظهر مقطع فيديو كيليان مبابي، بعد نهاية المباراة الأخيرة، وهو يقدم زميله ميسي ويشير إليه، قائلا: “ليونيل ميسي، سبع كرات ذهبية، إنه هناك”.


ومن جهته لبرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي لعب مع ميسي في باريس سان جيرمان وفي برشلونة فتبعه بعد المباراة إلى غرف تغيير الملابس وقام بالتقاط صور جماعية.

وعلى عكس اللاعبين، استقبلت جماهير باريس النجم ليونيل ميسي بصافرات استهجان.

وأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، السبت، رحيل نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسميا عن الفريق بنهاية هذا الموسم.

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