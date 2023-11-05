بالفيديو.. هكذا يسخر فرنسيون من مقتل الأطفال في غزة!
تداولت صفحات كثيرة عبر منصة إكس مقطعا وثق سخرية فرنسيين من مقتل الأطفال في غزة خلال بث مباشرة على تيك توك.
وأبدى فرنسيون مؤيدون للكيان الصهيوني في المقطع الذي وصفه نشطاء بـ “الدنيء” و”غير الأخلاقي” فرحا عارما بموت الأطفال، حيث يمكن سماع ضحكاتهم وكلماتهم المسمومة.
Des français pro-israël qui se réjouissent et célèbrent en chantant la mort d’enfants palestiniens en Live sur #TikTok.
Vous savez pourquoi il n’y a plus d’enfants dans les écoles à Gaza ? Parce qu’on a tué tout les enfants darladiladada.#Israel | #Hamas | #Palestine | #Gaza |… pic.twitter.com/OIncYbLMwe
— Julien (@EthanHu75015) November 5, 2023
يسأل أحدهم في البث: هل تعلم لماذا لم يعد هناك أطفال في المدارس في غزة؟ لتكون الإجابة الصادمة: لأننا قتلنا جميع الأطفال.
ثم يسمع صوت الغناء “دارلاديلادادا”، وهو المشهد المخزي الذي قال الكثيرون بأنه سيبقى عارا في جبين الفرنسيين، الذين يؤيد أغلبهم الكيان الغاصب.
🇫🇷🇮🇱 “Vous savez pourquoi il n’y a plus d’enfants dans les écoles à #Gaza ? Parce qu’on a tué tous les enfants” : des Français pro-Israël se réjouissent de la mort d’enfants palestiniens en Live sur Tiktok. pic.twitter.com/58G3alG3dg
— Mediavenir (@Mediavenir) November 4, 2023