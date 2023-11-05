بالفيديو.. هكذا يسخر فرنسيون من مقتل الأطفال في غزة!

تداولت صفحات كثيرة عبر منصة إكس مقطعا وثق سخرية فرنسيين من مقتل الأطفال في غزة خلال بث مباشرة على تيك توك.

وأبدى فرنسيون مؤيدون للكيان الصهيوني في المقطع الذي وصفه نشطاء بـ “الدنيء” و”غير الأخلاقي” فرحا عارما بموت الأطفال، حيث يمكن سماع ضحكاتهم وكلماتهم المسمومة.

يسأل أحدهم في البث: هل تعلم لماذا لم يعد هناك أطفال في المدارس في غزة؟ لتكون الإجابة الصادمة: لأننا قتلنا جميع الأطفال.

ثم يسمع صوت الغناء “دارلاديلادادا”، وهو المشهد المخزي الذي قال الكثيرون بأنه سيبقى عارا في جبين الفرنسيين، الذين يؤيد أغلبهم الكيان الغاصب.