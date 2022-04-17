بالفيديو.. هل احتفل بايدن بعزل رئيس الوزراء الباكستاني من منصبه؟

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ما يفترض أنها فرحة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعزل رئيس وزراء باكستان عمران خان من منصبه.

وحسب ما نقلته رويترز، يُظهر المقطع الرئيس بايدن إلى جانب قاضي المحكمة العليا المعيّنة حديثًا كيتانغي براون جاكسون. وهما يشاهدان شاشة التلفزيون.

وكانت شاشة التلفزيون تعرض تصويت البرلمان الباكستاني لسحب الثقة من خان، قبل أن يحتفل بايدن وجاكسون بنتيجة التصويت التي أسفرت عن عزل خان.

لكن المقطع مفبرك، حسب ما رصده فريق تدقيق المعلومات في رويترز. فهو يعود في الأصل إلى احتفال بايدن بترشيح القاضية جاكسون للمحكمة العليا.

ويظهر المقطع الأصلي الرئيس بايدن والقاضية جاكسون وهما يشاهدان الشاشة، بينما تعلن نائبة الرئيس كامالا هاريس عن تصويت مجلس الشيوخ لصالح ترشيح جاكسون.