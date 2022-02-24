بالفيديو.. هل تدخل الصين مواد اصطناعية على التفاح الذي تسوقه للعالم؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إنه يُظهر إدخال الصين لمواد اصطناعيّة على التفاح الذي تسوقه للعالم.

يبدو في الفيديو مجموعة من العمال بزيّ أبيض موحّد يضعون القفازات والأقنعة الواقية ويقومون بطلاء ما يبدو أنه تفاح أبيض اللون، باللون الأحمر. وتُسمع في الخلفيّة موسيقى دراميّة.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول إن ما يظهر هو تفاح مصنّع في الصين ويُباع على أنّه فاكهة حقيقيّة في أسواق مصر والعالم.

حصد الفيديو ملايين المشاهدات وآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء انتشاره باللغة العربية في جانفي 2022.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن ما يبدو في الفيديو ليس تفاحاً اصطناعياً يباع على أنّه فاكهة حقيقيّة، وقد أظهر التفتيش عنه أنّه منشور في ديسمبر 2021 على قناة في يوتيوب اسمها “كول بوم” نسبت الفيديو إلى حساب على تيك توك يحمل اسم cacao_ing.

وبالفعل نشر هذا الحساب الفيديو نفسه من دون الموسيقى التي أضيفت في المنشورات المضلّلة. وقد حذفت هذه المنشورات الجزء الأخير منه حيث تظهر تفاحة في علبة كتب عليها “ميلاد مجيد” بالإنجليزيّة.

على ضوء ذلك أرشد التعمّق في البحث إلى صفحة متجر صينيّ عرض صوراً للمنتج نفسه الذي يظهر في آخر الفيديو المنشور على تيك توك، وهو عبارة عن تفاحة مصنوعة من الشوكولاتة توضع في داخلها السكاكر وتقدّم كهديّة في الأعياد، كعيد الميلاد وعيد الحبّ.