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الجزائر

بالفيديو.. هندي يوثق اعتداء زوجته عليه بـ”مقلاة” و”عصا”

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هندي يوثق اعتداء زوجته عليه بـ”مقلاة” و”عصا”

تداولت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو يوثق المعاملة السيئة التي يعاني منها مدير مدرسة من زوجته في منطقة راجستان.

وقام الزوج بتركيب كاميرا لتصوير ما يعانيه من عنف من طرف زوجته التي ظهرت في الفيديو وهي تلاحقه بمقلاة وعصا ومضرب “كريكيت”، بينما كان ابنها الصغير ينظر إليهما.

وتقدم الزوج ” المضروب” بطلب إلى المحكمة لتوفير الحماية له بعد أن قدم مقاطع من الفيديو للقاضي.

وعقد مدير المدرسة، أجيت سينغ ياداف، قرانه على زوجته سومان منذ سبع سنوات، حيث يقول إنه في البداية كانت حياته هادئة، ولكن بعد فترة بدأت زوجته تمارس عليه العنف.

ومع الاضطهاد المتكرر، أصيب الزوج بعدة إصابات، وللحفاظ على كرامة مهنة المعلم، لجأ سينغ إلى المحكمة، بعد أن تجاوزت زوجته كل الحدود، حيث قال “لم أرفع يدي أبدا على سومان، أنا معلم وإذا رفع المعلم يده على امرأة، وأخذ حقه بيديه ، فهذا يعتبر مخالفا للثقافة الهندية”.

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