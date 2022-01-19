بالفيديو.. هنود يصطفون لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف!
تداول ناشطون، بكثير من السخرية، مقطعا مصورا لمجموعة من الهنود وهم مصطفين لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات الهزلية، خاصة وأن بعض التقارير الإخبارية أفادت بتدخل الجيش لتفريق المواطنين الوافدين من كل حدب وصوب.
🔴ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ”عبادته” في الهند 😂😂😂 pic.twitter.com/4pw0PESEjG
— الفضلي الفضلي (@Alfhadly55yyy) January 18, 2022
ولادة عجل بثلاث عيون وأربع فتحات أنف واصطفاف الأهالي لـ”عبادته” في الهند !!
في حالة نادرة من نوعها، أنجبت بقرة في “قرية براجناندجاون”
في الهند، عجلا بثلاث عيون وأربع فتحات أنف،
ويقال أن الجيش تدخل بعد تقاطر الهنود للقرية من كل مكان لمشاهدته وتقديسه.
والعياذ بالله. pic.twitter.com/rZj8EynMQg
— ناصر الناصر (@atras10) January 18, 2022
وقالت صحف محلية إن بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، في قرية براجناندجاون، ولدت في حالة نادرة من نوعها عجلا غريبا بثلاث عيون وأربع فتحات أنف.
وقال “تشاندل” في تصريحات صحفية: “للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضا أربعة ثقوب في فتحة الأنف.. يشبه ذيله “جاتا “(كومة من الشعر المتعرج) ولسانه أطول أيضا من العجول العادية”.
ونقلا عن طبيب بيطري، قال المزارع إن الحالة الصحية للعجل جيدة.
#Watch | This #viral video shows a female Jersey #calf with three eyes and four nostrils born to a cow owned by farmer Hemant Chandel, a resident of Nawagaon Lodhi village in #Chhattisgarh.
Video source: Abtak Gujarat#Viral #ViralVideo pic.twitter.com/NJS1T8D8Au
— EastMojo (@EastMojo) January 18, 2022
وأضاف: “لكن بسبب طول لسان العجل يواجه صعوبات في شرب لبن البقرة ونحن نساعدها في إطعامه”.
وتابع: “أحدث عجل ولد بتشريح نادر فاجأ الجميع، نعتقد أن الله قد ولد في منزلنا”، إذ أنه مع انتشار الأخبار حول هذا العجل النادر، بدأ سكان القرى والبلدات المجاورة في زيارة منزل تشاندل ليعبدوه باعتباره “تجسيدا للرب شيفا”.
ومع ذلك، قال طبيب بيطري إن “مثل هذه الحالات تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وليس شيئا خارقا للطبيعة”، بحسب “ndtv”.
Chhattisgarh| Three-eyed cow born in Rajnandgaon district worshipped as reincarnation of god Shiva
“We were surprised. Its nose has four holes instead of two & has 3 eyes. Medical screening has been done. She is healthy. Villagers are worshipping the calf,” said Neeraj (16.01) pic.twitter.com/NrG2b8LNXt
— ANI (@ANI) January 17, 2022