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بالفيديو.. هنود يصطفون لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف!

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. هنود يصطفون لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف!

تداول ناشطون، بكثير من السخرية، مقطعا مصورا لمجموعة من الهنود وهم مصطفين لعبادة عجل ولد بثلاث عيون وأربع فتحات أنف.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات الهزلية، خاصة وأن بعض التقارير الإخبارية أفادت بتدخل الجيش لتفريق المواطنين الوافدين من كل حدب وصوب.

وقالت صحف محلية إن بقرة مملوكة للمزارع هيمانت تشاندل، في قرية براجناندجاون، ولدت في حالة نادرة من نوعها عجلا غريبا بثلاث عيون وأربع فتحات أنف.

وقال “تشاندل” في تصريحات صحفية: “للعجل عين إضافية في منتصف جبهته وأيضا أربعة ثقوب في فتحة الأنف.. يشبه ذيله “جاتا “(كومة من الشعر المتعرج) ولسانه أطول أيضا من العجول العادية”.

ونقلا عن طبيب بيطري، قال المزارع إن الحالة الصحية للعجل جيدة.

وأضاف: “لكن بسبب طول لسان العجل يواجه صعوبات في شرب لبن البقرة ونحن نساعدها في إطعامه”.

وتابع: “أحدث عجل ولد بتشريح نادر فاجأ الجميع، نعتقد أن الله قد ولد في منزلنا”، إذ أنه مع انتشار الأخبار حول هذا العجل النادر، بدأ سكان القرى والبلدات المجاورة في زيارة منزل تشاندل ليعبدوه باعتباره “تجسيدا للرب شيفا”.

ومع ذلك، قال طبيب بيطري إن “مثل هذه الحالات تحدث بسبب نمو غير طبيعي للجنين وليس شيئا خارقا للطبيعة”، بحسب “ndtv”.

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