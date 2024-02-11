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بالفيديو.. هيلاري كلينتون تتلقى أبشع النعوت بجامعة كولومبيا لمواقفها من الحروب في الدول العربية

جواهر الشروق
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بالفيديو.. هيلاري كلينتون تتلقى أبشع النعوت بجامعة كولومبيا لمواقفها من الحروب في الدول العربية
شبكات التواصل
هيلاري كلينتون أثناء مشاركتها في ندوة بجامعة كولومبيا

تلقت مرشحة انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة عن الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، أبشع أنواع النعوت بجامعة كولومبيا، نظرا لمواقفها المؤيدة لكل الجرائم المرتكبة في عدة دول على غرار فلسطين.

وتداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أظهر كيف اتهم تحالف طلابي بجامعة كولومبيا، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بتبرير الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد قاطعت إحدى الطالبات في التحالف مداخلة هيلاي كلينتون في ندوة نظمتها الجامعة، الجمعة، قائلة “السيدة هيلاري كلينتون، يجب أن تخجلي من نفسك. لا يمكنك أن تخدعي أحدًا بعد اليوم. نحن نعرف ما ترمين إليه دائمًا”.

وأضافت: “لقد شاهدناكِ في السابق تستغلين العنف الجنسي، وتستخدمينه سلاحًا لتبرير العمليات العسكرية الأمريكية وعدم الاستقرار في ليبيا، واليوم تفعلين الشيء نفسه لتبرير الإبادة الجماعية في غزة!”.

وتدخلت هيلاري كلينتون قائلة: “يمكننا أن نتوقف لدقائق قليلة. الناس هنا أحرار في القيام بالتظاهر والاحتجاج، لكن لا يمكن السماح لهم بالتأثير في سير الندوة أو الدروس بالجامعة”.

وقاطعها طالب آخر بالقول: “أنتِ متهمة بارتكاب جرائم حرب بحق شعوب ليبيا والعراق وسوريا واليمن. واليوم ترتكبين الجريمة نفسها بحق سكان غزة”.

وأضاف قبل أن يخرجه أفراد الأمن من قاعة الندوة: “السيدة كلينتون، لا يمكنك الاختباء وراء الكلمات، أنت مسؤولة عن الإبادة الجماعية”.

وكانت هناك هتافات احتجاجية أخرى أثناء كلمة كلينتون.

وبعد وزيرة الخارجية السابقة، ألقت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد كلمتها. وقطعها النشطاء أيضا.

يذكر أن نشطاء مؤيدين لفلسطين ينظمون مظاهرات في مختلف المدن الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي لتل أبيب والعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

يُذكر أن تحالف جامعة كولومبيا الأمريكية تجمُّع طلابي يضم أكثر من 100 طالب وطالبة.

ويسعى هذا التحالف من خلال أنشطة الاحتجاج السلمي إلى دعم القضية الفلسطينية ومواجهة سياسة الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي المحتلة.

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