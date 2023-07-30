بالفيديو.. والد الشيف بوراك يخرج عن صمته ويرُد

في تطور جديد للقضية التي أثارت الرأي العام في تركيا، والعالم العربي خرج والد الشيف بوراك “إسماعيل أوزدمير” بتصريحاتٍ اتهم خلالها نجله باستغلال جمهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض كسب تعاطفهم على وقع أزمته الأخيرة.

وظهر والد الشيف بوراك في مقابلة مصوّرة جديدة، تحدث باللغة العربية للمرة الأولى، حيث كرر فيها اتهاماته لنجله باستغلال جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب تعاطفهم، على حدّ تعبيره.

وقال أوزدمير، إن “بوراك ظهر في مقطع فيديو وهو يجلس أمام محلّه ويبكي”، متسائلاً عن سبب بكائه في الفيديو الذي اتّهمه فيه نجله قبل أيام بالاحتيال.

وأضاف إسماعيل أوزدمير بلغة عربية ، إن ابنه بوراك إذا صار مشهوراً “فهذا بوجوده إلى جانبه”. واستدرك: “ليت لدي أب مثل أب بوراك”.

وسخر والد الشيف بوراك من المقطع الذي ظهر فيه أبنه منذ أيام بحالة مزرية أمام شلال ماء، واصفا حركات نجله وتصرفاته خلال الفيديو بأنها “مصطنعة” والهدف منها استعطاف الجمهور.

كما لفت إلى أن بإمكانه الظهور مثلما فعل بوراك أمام الناس: “وأظهر بمقطع مصور حزني وأقول إن بوراك ظلمني والمتابعين في هذه الحالة سيقولون انظروا كم أن نجلي ظالم”.

واستدرك بنبرة داعية: ”الله يهدي بوراك ويعيده إلى جادة الصواب هو ووالدته ومن يقف وراءه”.

وأردف:” أنا ممتن لبوراك حتى لو تحدث عني بصورة سيئة وأخطأ في حقي، فأنا في المحصلة أب وهو جزء من قلبي ودمي وروحي ولست متضايقاً منه، ولكن لكل أب –حسب قوله – حساسيات خاصة.

ويتّهم الشيف التركي الشهير بوراك والده ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي.