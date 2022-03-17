بالفيديو.. والد الطالب المتوفى بأوكرانيا يوجه نداء للرئيس تبون

وجه والد الطالب محمد عبد المنعم طالبي المتوفى بأوكرانيا نداء لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل وإزالة العقبات الإدارية التي حالت دون إعادة جثمان نجله إلى الجزائر.

وقال والد الطالب المتوفي في تصريح للشروق “سيدي الرئيس عبد المجيد تبون إنني أناديك نداء مكلوم بفقد فلذة كبده يعز عليه أن يبقى جثمانه بعيد عن الجزائر وأرجوكم أن تتدخلوا بإصدار الأوامر لإزالة العقبات والعراقيل الادراية التي تحول دون ترحيل جثمان ابني إلى الجزائر”.

وتابع الدكتور طالبي قائلا: “لا أنكر أن ثمة جهود تبذل من أجل نقل جثمان المرحوم إلى الجزائر على مستوى خلية الأزمة بوزارة الخارجية وسفارة الجزائر في بولونيا وكييف بالإضافة إلى كثير من الخيريين في جهات أخرى، ولكن عقبات إدارية لا تزال تعرقل سير العملية”.

وشكر الدكتور طالبي “كل من وقف مع عائلته في محنتها بأي طريقة كانت بالسعي أو نصيحة أو دعاء في ظهر الغيب وقال “أقول لهؤلاء جميعا جزاكم الله خير الجزاء وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم”.

والد الطالب المتوفى بأوكرانيا للشروق: لم آذن لأي جهة بدفن ابني خارج الجزائر

ويوم 4 مارس 2022، قال والد الطالب محمد عبد المنعم طالبي المتوفى بأوكرانيا، أنه لم يأذن لأي جهة بدفن ابنه خارج الجزائر.

وكذب الدكتور مولاي عبد الحفيظ طالبي في تصريح للشروق، المنشورات التي تدعي أنه أذن لجهات أن تدفن جثمان نجله الفقيد في أوكرانيا.

وقال المتحدث:” أكذب تكذيبا قاطعا ما يتم تداوله حول سماحي بدفن ابني في اوكرانيا”.

وتابع الدكتور طالبي قائلا “أنه لا يزال عند مطلبه بنقل جثمان ابنه لدفنه في الجزائر، داعيا السلطات الجزائرية لحفظ الجثمان المتواجد بالمشرحة في خاركييف بأوكرانيا إلى غاية نقله إلى الجزائر.

وأكد والد الطالب الراحل محمد طالبي أنه لا يزال في تواصل مع خلية الأزمة بوزارة الخارجية والإجراءات متواصلة من أجل نقل جثمان الفقيد ودفنه في الجزائر.

وكانت معلومات متداولة قد نقلت عن رعية فلسطيني يدعى حمزة عيسى مقيم بأوكرانيا، إنه “وبطلب من عائلة الضحية محمد طالبي، سيتم دفنه بمقبرة إسلامية في أوكرانيا، نظرا لاستحالة نقل جثمانه لمسقط رأسه بتلمسان”.

وأفاد الشاب الفلسطيني، في منشور على صفحته في فيسبوك، “بطلب من أهل المرحوم المهندس محمد عبد المنعم طالبي، من الجزائر الشقيق والذي قضى نحبه في مدينة خاركوف برصاص قنّاص وهو على بلكون شقته، بطلب من أهله وبالتنسيق مع الأخ الحبيب مراد بوتيلين نعمل على إكرام جثته بتغسيلها وتكفينها ودفنها حسب الشريعة الإسلامية”.

وقال والد الطالب في فيديو له نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “أناشد السلطات الجزائرية من وزارة الخارجية والسفارة في خاركيف أن يسارعوا في نقل جثمان فقيدنا”.