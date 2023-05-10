بالفيديو.. والد هالاند يطرد من ملعب سانتياغو برنابيو لهذا السبب

قام رجال أمن ملعب سانتياغو برنابيو سهرة الثلاثاء، بطرد والد مهاجم مانشستر سيتي، إرلينغ هالاند بعد دخوله في مناوشات لفظية مع جماهير ريال مدريد.

وانتشر مقطع فيديو يظهر رجال أمن ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد وهم يخرجون آلفي هالاند من مقصورة كبار الشخصيات.

وبينت اللقطات التي التقطت خلال المباراة التي جمعت بين ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، آلفي هالاند وهو يتبادل الإهانات مع جمهور النادي الملكي، ويقوم باستفزازهم، قبل أن يتم طرده من الملعب.

وتحدث ألفي هالاند في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “حسناا، جمهور ريال مدريد لم يكن سعيدا لأننا كنا نحتفل بهدف كيفن دي بروين”.

وأضاف: “بخلاف ذلك، كان علينا التحرك لأن جماهير ريال مدريد لم تكن سعيدة بالتعادل”.

يذكر أن هالاند الأب البالغ 50 عاما، كان لاعبا أيضا في صفوف مانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، كما لعب في صفوف أندية عدة مثل ليدز يونايتد ونوتينغهام فوريست، وشارك في كأس العالم مع منتخب بلاده النرويج عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.