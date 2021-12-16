بالفيديو والصور.. الرئيس التونسي يقيم حفلا غنائيا على شرف الرئيس تبون

أقام رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، مساء الأربعاء، حفلا غنائيا على شرف رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون.

وأوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك صور الحفل مع التعليق: “الرئيس التونسي قيس سعيد، يقيم مأدبة عشاء وحفل غنائي، على شرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون”.

كما نشرت قناة الرئاسة على يوتيوب فيديو الحفل الغنائي الذي طبعه الحضور اللافت للفنان التونسي الشهير لطفي بوشناق، والفنان الجزائري عبدو درياسة.

واستقبل الرئيس قيس سعيد، بعد ظهر الأربعاء 15 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، الرئيس عبد المجيد تبون، وأجرى الرئيسان محادثة ثنائية على انفراد، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين.

واعتبر سعيّد أن هذه الزيارة التاريخية ستكون فاتحة لصفحة جديدة وواعدة في مسار العلاقات المتينة بين البلدين.