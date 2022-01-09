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بالفيديو والصور.. فلسطينيات يتبرعن بـ 41 خاتم ذهب لإعمار مسجد

جواهر الشروق
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بالفيديو والصور.. فلسطينيات يتبرعن بـ 41 خاتم ذهب لإعمار مسجد

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لنساء فلسطينيات تبرعن بـ 41 خاتما من الذهب من أجل إعمار مسجد.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية فإن نساء قرية مراح رباح، الواقعة جنوبي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، والتي لا يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة، تبرعن بالخواتم الذهبية لتوسيع مسجد “الأتقياء”.

وأشاد مغردون بهذه الخطوة، التي تحتسب لنساء القرية، خاصة بعدما صرح القائمون على الحملة بأن الأهالي جمعوا أزيد من 160 ألف دولار أمريكي.

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