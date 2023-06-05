بالفيديو.. والي العاصمة يكرّم الاتحاد

كرّم والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، بمقر الولاية، نادي اتحاد العاصمة، عقب التتويج باللقب الإفريقي.

وتم خلال الحفل الذي أقيم بمقر الولاية، تكريم أسرة نادي اتحاد العاصمة من الإدارة والأطقم الفنية، الطبية واللاعبين، بعد الإنجاز الإفريقي التاريخي، وأخذ صور تذكارية مع السيدة الكأس.

ومن جهتها كرمت إدارة النادي والي العاصمة، كما قامت بتكريم رئيسة المجلس الشعبي الولائي، وأقيمت مأدبة عشاء على شرف الحضور على وقع أنغام موسيقية أندلسية.

واختتم حفل التكريم بإطلالة من شرفة مقر الولاية للاعبي الاتحاد العاصمي حاملين كأس الكونفدرالية، على أنصار النادي الذين انتظروا اللاعبين.