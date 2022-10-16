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الجزائر

بالفيديو.. والي وهران يعلن عن عودة مصنع سيارات “رونو”

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. والي وهران يعلن عن عودة مصنع سيارات “رونو”
أرشيف

أكد والي وهران سعيد سعيود يوم الأحد، استئناف نشاط تصنيع سيارات “رونو” الفرنسية على مستوى مصنع الولاية، وفق الشروط التي أقرّتها السلطات الجزائرية في هذا المجال.

وقال سعيود في تصريح نقلته إذاعة وهران المحلية:”مصنع رونو يستأنف نشاطه تدريجيا. وسيعود إلى العمل في الأيام القليلة القادمة، بالشروط التي أقرّتها الدولة الجزائرية”.

ودُشّن مصنع رونو الجزائر  في منطقة وادي تليلات بوهران، في نوفمبر 2014. وكانت سيارة ” رونو سيمبول”، أول سيارة يتمّ تركيبها في الجزائر، من إنتاج هذا المصنع.

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