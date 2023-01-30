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رياضة

بالفيديو.. وثائقي خاص بمسيرة رياض محرز

عمر سلامي
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بالفيديو.. وثائقي خاص بمسيرة رياض محرز
ح.م
رياض محرز

كشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عن إعداد وثائقي خاص بمسيرة الدولي الجزائري رياض محرز.

وقال الحساب الرسمي للسيتي، أن الوثائقي سيكون بالإمكان متابعته قريبا على “RecastTv”و CITY+.

وكتب حساب مانشستر سيتي: “عندما تأتي من حيث أتيت – سارسيل – وتفوز بالدوري الممتاز.. هذا قدري”.

وأرفقت العبارة، بمقطع فيديو، يحتوي على مقتطفات من الوثائقي، المتضمن للمحطات الاحترافية للنجم الجزائري، بداية من ناي سارسيل، ووصولا إلى المان سيتي.

كما تضمنت “قصة محرز”، تصريحاته، وتصريحات مدربين ولاعبين، حول مسيرة نجم السيتي.

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