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بالفيديو.. وزيرالتربية يكشف عن تفاصيل جديدة حول مشروع إصلاح المناهج التعليمية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. وزيرالتربية يكشف عن تفاصيل جديدة حول مشروع إصلاح المناهج التعليمية
أرشيف
وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، الخميس، أنه تم لحد الآن تحميل نصف مليون نسخة كتاب مدرسي على اللوحات الرقمية كما أنه سيتم إعادة النظر في البرامج التعليمية بشكل كلي.

وأوضح وزير التربية في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن الوزارة “سجلت تحميل نصف مليون نسخة من الكتاب المدرسي على الألواح الرقمية من قبل أولياء التلاميذ، مما يعني أن نصف مليون تلميذ اقتنوا إلى غاية اليوم الألواح الالكترونية”.

وأشار الوزير بنفس المناسبة إلى “تجهيز 1629 مؤسسة تربوية بالألواح الالكترونية ضمن الإجراءات التي اتبعها القطاع هذا الموسم”، معتبرا أن “تحميل هذا الكم من نسخ الكتاب المدرسي على الألواح الالكترونية من شأنه الاسهام في مجهودات الدولة في تجهيز المدارس بالألواح الرقمية”.

وأضاف أن الوزارة تعكف حاليا، بالتعاون مع الديوان الوطني للتعليم عن بعد والمعهد الوطني للبرامج، على “إصدار دروس مرقمنة لاستعمالها في الوقت المناسب”.

من جانب آخر، قال بلعابد إنه سيتم “إعادة النظر في البرامج التعليمية بشكل كلي، وهذا بإشراك الخبراء والمختصين وكل الجهات المعنية”، مشيرا إلى أن الوزارة “ستأخذ الوقت اللازم لهذه المسألة”.

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