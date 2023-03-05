بالفيديو.. وزيرة ألمانية تتعرض لموقف محرج بمطار نيودلهي

تعرضت وزيرة ألمانية لموقف محرج بمطار نيودلهي، إذ وصلت ولم تجد أحدا من المسؤولين لاستقبالها كما تنص عليه البروتوكولات السياسية.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد سافرت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، إلى الهند؛ للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية لقمة العشرين، ولم تجد عند وصولها أحدا في استقبالها.

وتداول نشطاء عبر الشبكات، مقطع فيديو للوزيرة الألمانية، وهي تخرج من طائرتها، ولم يكون هناك أحد في استقبالها، بشكل رسمي.

وعقب نزولها من الطائرة، هرع السفير الألماني في الهند؛ لمصافحة وزيرة بلاده، فقالت: «مساء الخير سيدي السفير.. لا يوجد أحد هنا».

وكان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، انطلق الخميس الماضي، مستهلًا فعالياته بدقيقة حدادًا على ضحايا الزلزال المدمر، الذي ضرب كلًا من تركيا وسوريا، وراح ضحيته عشرات الآلاف من المواطنين.