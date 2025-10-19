بالفيديو.. وزيرة التجارة الداخلية تأمر بتسريع وتيرة إنجاز قصر المعارض الجديد

قامت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، يوم أمس السبت، بزيارة تفقدية لمشروع قصر المعارض الجديد، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المخصصة للتظاهرات الاقتصادية والتجارية الكبرى في الجزائر.

وخلال الزيارة، دعت الوزيرة مسؤولي الشركة المكلفة بالإنجاز إلى مضاعفة وتيرة الأشغال وتسريع مراحل التنفيذ لضمان تسليم المشروع في الآجال المحددة، تمهيدًا لاحتضان كبرى الفعاليات الاقتصادية الوطنية والدولية، في ظل الحركية الاقتصادية المتنامية التي تعرفها الجزائر بفضل الإصلاحات التي تشهدها مختلف القطاعات.

واطلعت عبد اللطيف على مكونات المشروع والتجهيزات المزمع اعتمادها، والتي تقوم على أحدث التقنيات وأنظمة التحكم الذكية، مشددة على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعارضين والزوار، بما يجعل من قصر المعارض الجديد وجهة متميزة قادرة على استقطاب أبرز المعارض والفعاليات الدولية.

وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يمثل صرحًا اقتصاديًا يعكس رؤية رئيس الجمهورية في إنشاء فضاءات عصرية لتنظيم التظاهرات الكبرى وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة ستتابع تقدم الأشغال بشكل دوري لضمان احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة، ليكون قصر المعارض الجديد واجهة اقتصادية وحضارية تواكب طموحات الجزائر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.