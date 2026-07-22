بالفيديو.. وزيرة التضامن تؤكد جاهزية القطاع لتعويض المتضررين من الحرائق

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، جاهزية قطاعها للتكفل بالعائلات المتضررة من حرائق الغابات وتعويضها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى مرافقة المتضررين والتخفيف من آثار هذه الكارثة.

وأوضحت الوزيرة، خلال زيارتها إلى ولاية عنابة رفقة الوفد الوزاري، أن مصالح قطاع التضامن مجندة لمرافقة العائلات التي تضررت جراء الحرائق، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لضمان التكفل الاجتماعي والنفسي والإيواء المؤقت للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من المناطق المهددة.

وأضافت أن قطاع التضامن جاهز للشروع في تعويض العائلات المتضررة فور استكمال عملية إحصاء الأضرار، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، التي شددت على الإسراع في جرد الخسائر والتكفل بالمواطنين المتضررين.