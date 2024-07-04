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بالفيديو.. وزير الابتسامة الجزائري وقصة تشييد مدرسة قرآنية بساحل العاج

نادية شريف
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بالفيديو.. وزير الابتسامة الجزائري وقصة تشييد مدرسة قرآنية بساحل العاج

أشاد ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بجهود شاب جزائري يطلق على نفسه لقب وزير الابتسامة، في تشييد مدرسة قرآنية بساحل العاج، والتي تم افتتاحها رسميا في 1 جويلية الجاري.

أسامة محرز، الذي زار كوت ديفوار أثناء بطولة أمم أفريقيا الماضية جاء من البلد المستضيف للحدث الرياضي البارز في نسخته الـ 34، حاملا وصديقه ياسين، رسالة للشعب الجزائري من إمام إحدى القرى هناك، يطلب من خلالها المساعدة المالية لبناء مدرسة قرآنية.

@oussama.mahrezz

الحمد لله ربي وفقنا وجمعنا المبلغ المطلوب لبناء المدرسة القرآنية في الكوت ديفوار🥹❤️🕌🇨🇮🇩🇿

♬ son original – Oussama.Mahrezz وزير الابتسامة

وعمل الشاب الجزائري على جمع المال من المحسنين الجزائريين من أجل إسعاد البراءة الإيفوارية بالمدرسة القرآنية التي هم في أمس الحاجة إليها، حيث تحدى كافة العقبات من أجل تحقيق حلم أهل القرية النائية بحفظ فلذات أكبادهم لكتاب الله.

@oussama.mahrezz

🫡🇨🇮❤️🕌

♬ son original – Oussama.Mahrezz وزير الابتسامة

ونقل محرز صورا من قلب الحدث، لفرحة أهالي المنطقة بتشييد المدرسة وعملهم بحماس من أجل استكمالها في وقت قياسي استعدادا لبدء التعلم، بعدما تمكن من جمع المبالغ المالية المطلوبة بالتعاون مع لجنة الإغاثة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

@oussama.mahrezz

🥺✅🕌🇨🇮🇩🇿

♬ son original – Oussama.Mahrezz وزير الابتسامة

وشارك وزير الابتسامة متابعيه عبر حسابه على تيك توك جميع مراحل العمل الخيري بقرية داراكورندقو، التي أثنى أهلها على روح التضامن الجزائرية التي جعلت المشروع يتجسد على أرض الواقع في وقت قياسي.

@oussama.mahrezz

we woke up 🩵🇨🇮🥹🇩🇿

♬ son original – Oussama.Mahrezz وزير الابتسامة

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