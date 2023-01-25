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الجزائر

بالفيديو.. وزير الحجّ السعودي: تقدير كبير من خادم الحرمين ووليّ العهد للجزائر

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. وزير الحجّ السعودي: تقدير كبير من خادم الحرمين ووليّ العهد للجزائر
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العاهل السعودي وولي عهده

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، الذي يجري زيارة عمل للجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جرى اللقاء بحضور عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

وقال الوزير السعودي في تصريح للإعلام عقب لقائه مع الرئيس تبون:”كان اللقاء رائعا ومتميّزا. وهو يؤكد عمق العلاقات بين السعودية والجزائر”.

وتابع الربيعة يقول:”هناك تقدير كبير من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للجزائر. والعلاقات بين البلدين دائما قويّة، والتواصل بيننا دائما مستمرّ”.

قبل أن يضيف:”أتيت لزيارة بلدنا الجزائر، في أول زيارة لوزير حجّ سعودي إلى البلاد، لأؤكد ترحيبنا بجميع ضيوف الرحمان (الحجاج) من الجزائر. وبجميع المعتمرين من دون أي قيود”.

وحول حصة الجزائر في حجّ الموسم المقبل، قال الوزير الربيعة:”بعد رفع جميع القيود على الحجّ، تمّ الاتفاق على تحديد حصة الجزائر بـ41.300 حاجّ”.

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