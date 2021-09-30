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الجزائر

بالفيديو.. وزير الداخلية الفرنسي يعلن موعد سحب قرار التأشيرات

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. وزير الداخلية الفرنسي يعلن موعد سحب قرار التأشيرات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن بلاده سوف تسحب قرار تشديد منح التأشيرات لكل من الجزائر المغرب وتونس بعد حل أزمة المهاجريين غير الشرعيين.

وأكد الوزير في مداخلة له أمام برلمان بلاده، الخميس، أن هناك علاقات وطيدة تجمع فرنسا مع الدول المعنية بالقرار، وسوف يتم التراجع عنه بعد تسوية ملف التصاريح القنصلية بالنسبة للمهاجرين.

الجزائر تصدر أول رد حول قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرة

ردت الجزائر بشكل رسمي، الثلاثاء، على قرار السلطات الفرنسية المتعلق بتشديد إجراءات منح التأشيرات للجزائريين، واصفة هذه الإجراءات بغير المنسجم.     

وقال عمار بلاني المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية، المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي “لقد سجلنا هذا القرار غير المنسجم ونعرب عن أسفنا لهذا القرار”.

وأضاف أن “القرار غير مناسب من حيث الشكل لأنه يأتي عشية تنقل وفد جزائري لفرنسا بهدف تقييم جميع الحالات التي لم يبت فيها بعد، وتحديد الطرق العملية الاكثر ملاءمة من أجل تعزيز التعاون في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية”.

أما في المضمون، -يضيف بلاني- “فان البعد الانساني يوجد في قلب تفاصيل العلاقة الجزائرية-الفرنسية والشراكة الاستثنائية القائمة بين البلدين”، مضيفا ان “تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح و يفرض ادارة مشتركة في ظل روح الشراكة و ليس امرا واقعا يخضع لاعتبارات احادية خاصة بالجانب الفرنسي”.

بلاني: تسيير التدفق البشري يستدعي تعاون صريح و مفتوح

فرنسا تقرر تشديد إجراءات منح التأشيرة للجزائريين والمغاربة

وأعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، تشديد إجراءات منح التأشيرة لرعايا دول مغاربية وبينها الجزائر، بدعوى رفض هذه الدول قبول استقبال أشخاص يحملون جنسياتها تريد باريس ترحيلهم.

وأعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال إذاعة “أوروبا1”، إن باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وأوضح:  “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

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التعليقات
16
  • الخلاط

    إقطعوا عنها كل الامتيازات (المجانية) التي تحظى بها و ستعود فوراً إلى جادة الصواب (خاصةً تدريس لغتها الميّتة في الابتدائي كلغة أجنبية أولى بدل الإنجليزية لغة العلم كما يفعل 99 % من بلدان العالم ) ؟

    33
  • Elhassan

    الجزائر قوة ضاربة لا تعترف بهكذا قرار لدولة فرنسا التي فشلت في صفقة الغواصات.

    -21
  • لإعادة النظر في الغلاقات الخارجية

    النرويج حصلت على عدة إستثمارات في النفط و الغاز..رغم أن هذه الدولة لا تصدر أكثر من 100 تأشيرة للجزائريين في العام..من الأفضل توجيه تلك الإستثمارات لإسبانيا..ثم إن سياسة غلق الدولة والعزلة التي يضربها النظام على الجزائر قوبلت بالمثل بفرض تأشيرات في دول بعيدة ليس لنا معها أية مشاكل سياسية

    10
  • أحيانا وجب وضع النقاط على الحروف

    القضية ليست وليدة اليوم والقضية قديمة جديدة والجزائر لا يهمها أبنائها والدليل أن نزيف حاد لم تعرفه الجزائر في تاريخها ذلك الذي أصابها في الصميم بهجرة بل بهروب المئات يوميا من أبنائها ومن كل الأعمار عبر قوارب الموت نحو أوروبا وبالدرجة الاولى نحو فرنسا ولا أحد يبالي حيث تطرح في اجتماعات أولياء الأمور كل القضايا الا قضية الحرقة التي لم نسمع أنها طرحت يوما على طاولة مجلس الحكومة او مجلس الوزراء ... الخ

    22
  • amremmu

    السؤال الذي يطرح نفسه : من المسؤول عن هذه الكارثة أي كارثة هروب الكبار والصغار بل حتى الأطفال من هذا البلد ؟ والى متى تستمر هذه المهازل ؟ وهل يظهر يوما مهدي منتظر ينقذ الجزائر من الغرق ويعيدها الى السكة الصحيحة ؟

    30
  • إبن الجزائر

    من يذهب إلى فرنسا بدون حجة دامغة فقد باع نفسه بأرخص الأثمان...نقطة إلى السطر ....لأن أرض الله واسعة سواء كنتم مغاربة أو جزائريين!!!

    -18
  • عمر

    غابريال عطال وليس غابريال أتال.

    5
  • zinedine

    لماذا لا تشدد الجزائر في تقليص الإستثمرات الإستغلالية الفرنسية في الجزائر التي تسيطر عليها بإمتيازات على حساب السيادة الجزائرية وإستبدالها بإستثمارات من دول أخرى!؟

    30
  • من هناك

    وننتظر الجواب من المنافقين الذين بلغ بهم الأمر الى المطالبة بقطع العلاقات مع مستعمر الأمس لكنهم وفي نفس الوقت يصطادون الفرص للهجرة نحوها أي نحو فرنسا ودون عودة .

    85
  • amremmu

    بما أن الجزائريين يشتمون فرنسا يوميا ويمسحون فيها كل كوارثنا وأزماتنا بما فيها أزمة الماء وغلاء الأسعار وحوادث المرور ... فلماذا يتباكى الجميع كلما خرج علينا خبر من هذا النوع أي تشديد اجراءات منح التأشيرة ؟شعب غريب .

    99
  • احمد

    فرنسا تمارس الضغوط لجعل دول المغرب العربي كانتونات لاستقبال اشخاص لا تعرف هويتهم فقط يحملون جوازات سفر ربما هي مزورة ويمكن تمرير مع هؤلاء الاشخاص ناس خطريين من الارهابين وذوي السوابق العدلية والجريمة المنطمة

    -10
  • حقيقة مرة

    لكم الف حق وحق كيف لا والجزائريين يصلون الى فرنسا بالمئات بل أحيانا بالالاف يوميا بعضهم بالطرق القانونية كالطلبة ... : فيزا ...الخ و بعضهم عن طريق الحرقة بحرا لكن ما يجمع هؤلاء هو أن 99 % منهم يذهبون دون عودة . ونفس الشيء يقال عن المغاربة والتوانسة لكن بشكل أقل لكن الغريب العجيب أن هذه الظاهرة تحولت ومع مرور الوقت الى شيء عادي في الجزائر الى درجة أنه لا أحد يتحدث عنها لا وسائل الاعلام ولا المسؤولين .. وكأن الأمر لا يعنيهم رغم أنه وفي كل يوم تصلنا أخبار مروعة عن جزائريين فقدوا في البحر أو اكتشفت جثهم على سواحل اسبانيا أو تونس .

    66
  • حمبد

    أضحوكة. النظام المغربي اسوء من فرنسا

    -61
  • Mohdz

    أين هي القوة التاقبة في المنطقة ، هل من تعليق عل ذلك القرار

    73
  • سراب

    قلتها مرارا وتكرارا فرنسا تحسب نفسها تمنح تأشيرة الجنة للجزائريين وغالبية الجزائريين يحسبون أن فرنسا هي العالم

    38
  • أضحوكة

    تناطحوا بينكم ايها الشعبين الشقيقين فبالنسبة لعدوكم المشترك فانتم في سلة واحدة وشعب واحد فاعتبروا يا اولي الالباب

    97

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