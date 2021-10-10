دشّن وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانان، شارعا باسم جدّه من أمّه، الجزائري “موسى واكيد”، بحسب ما أعلن عبر حسابه على تويتر.

وقال دارمانان في تغريدة نشرها، السبت: “أنا فخور بتدشين الشارع في هاسنون ـ شمال فرنسا ـ الذي سيحمل من الآن فصاعدا اسم ضابط الصف الأول موسى واكيد، جدي”.

وزير داخلية فرنسا يزور مسقط رأس جده بمستغانم

وتنقل وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان خلال إلى زيارته الأخيرة إلى الجزائر شهر نوفمبر 2021، إلى منطقة “أولاد الغالي” بولاية مستغانم مسقط رأس جده من أمه كما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

ونقلت صحيفة “باريزيان” الفرنسية إن برنامج دارمانان بالجزائر، تضمن محطة خاصة وهي زيارة منطقة “أولاد الغالي” الواقعة ببلدية المنصورة بولاية مستغانم.

ووفق نفس المصدر فإن هذه المنطقة هي مسقط رأس جده من أمه موسى واكيد وهو جزائري تم تجنيده في الجيش الفرنسي وخاض معه الحرب العالمية الثانية، فيما سمي القوات الفرنسية الداخلية لمواجهة الزحف النازي، وعاش بعدها ودفن في منطقة هاسنون التي دافع عنها شمال فرنسا.

أول وزير داخلية لفرنسا من أصل جزائري

وصرح دارمانان لصحيفة “باريزيان” قبيل زيارته، أنه “لأول مرة في تاريخ فرنسا هناك وزير داخلية من أصول جزائرية.. هذا ليس أمرا عاديا”.

وكان دارمانان قد أكد في تغريدة عقب تعيينه وزيرا للداخلية في جويلية 2021 “شرف كبير بالنسبة لحفيد مهاجر أن يعين وزيرا للداخلية في بلدنا الجميل”.

ويقول هذا الوزير، بشأن الإنتقادات التي وجهت للسلطات الفرنسية وهو شخصيا، باستهداف الإسلام خلال الأزمة الأمنية الأخيرة “أحارب الإسلام المتطرف ولكن لدي احترام جد عميق للديانة الإسلامية”.