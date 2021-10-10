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الجزائر

بالفيديو.. وزير داخلية فرنسا يدشّن شارعا باسم جدّه من أصل جزائري

الشروق أونلاين
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  • 55
بالفيديو.. وزير داخلية فرنسا يدشّن شارعا باسم جدّه من أصل جزائري
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وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان

دشّن وزير داخلية فرنسا، جيرالد دارمانان، شارعا باسم جدّه من أمّه، الجزائري “موسى واكيد”، بحسب ما أعلن عبر حسابه على تويتر.

وقال دارمانان في تغريدة نشرها، السبت: “أنا فخور بتدشين الشارع في هاسنون ـ شمال فرنسا ـ الذي سيحمل من الآن فصاعدا اسم ضابط الصف الأول موسى واكيد، جدي”.

وزير داخلية فرنسا يزور مسقط رأس جده بمستغانم

وتنقل وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان خلال إلى زيارته الأخيرة إلى الجزائر شهر نوفمبر 2021،  إلى منطقة “أولاد الغالي” بولاية مستغانم مسقط رأس جده من أمه كما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

ونقلت صحيفة “باريزيان” الفرنسية إن برنامج دارمانان بالجزائر، تضمن محطة خاصة وهي زيارة منطقة “أولاد الغالي” الواقعة ببلدية المنصورة بولاية مستغانم.

ووفق نفس المصدر فإن هذه المنطقة هي مسقط رأس جده من أمه موسى واكيد وهو جزائري تم تجنيده في الجيش الفرنسي وخاض معه الحرب العالمية الثانية، فيما سمي القوات الفرنسية الداخلية لمواجهة الزحف النازي، وعاش بعدها ودفن في منطقة هاسنون التي دافع عنها شمال فرنسا.

وزير داخلية فرنسا

أول وزير داخلية لفرنسا من أصل جزائري

وصرح دارمانان لصحيفة “باريزيان” قبيل زيارته، أنه “لأول مرة في تاريخ فرنسا هناك وزير داخلية من أصول جزائرية.. هذا ليس أمرا عاديا”.
وكان دارمانان قد أكد في تغريدة عقب تعيينه وزيرا للداخلية في جويلية 2021 “شرف كبير بالنسبة لحفيد مهاجر أن يعين وزيرا للداخلية في بلدنا الجميل”.

ويقول هذا الوزير، بشأن الإنتقادات التي وجهت للسلطات الفرنسية وهو شخصيا، باستهداف الإسلام خلال الأزمة الأمنية الأخيرة “أحارب الإسلام المتطرف ولكن لدي احترام جد عميق للديانة الإسلامية”.

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التعليقات
55
  • محمد☪Mohamed

    محمد..... أنت تخلط
    أنا كا جزائري نرحل 50% من المغاربة وكذلك بعض الدول الأفارقة , لي قلت تربيتهم , يجب عليك أن تتبع تحقيقات في الجرائم فى قنوات عمل الشرطة مصحوبة بي الصحافة إن لم تعيش الواقع .
    ثم لماذا غايضك الترحيل , نحن دولة مستقلة وعيب فينا نريد العيش في دول متحضرة ونهرب من دوتنا المتخلفة .
    ثم تقارن بي مغربي ... المغرب سياسته يقبل أي شيء ,شخص, شركة ,فكرة تساعد على إزدهار المغرب.
    الجزائر ترفض كل شيء بوتفليقة رفض جامعات ومستشفات ومشاريع ضخمة وحثى مشاريع المقترب وعطيك أمثلة كثيرة.

    -10
  • محمد

    يدعي درمنان أن لديه أصل جزائري ويأتينا لنقبل ترحيل جزائريين من فرنسا التي قرر عنصريوها اتهامهم بأنهم إرهابيون دون القيام فعليا بأية جريمة حتى تصفي هذه الدولة الاستعمارية حساباتها مع الإسلام والعرب وخاصة منهم الجزائريون.ما شهدناه في الماضي أن الوزراء الفرنسيين من أصل مغربي كانوا يفيدون وطنهم الأصلي بالبرامج التنموية وحماية أبناء عمومتهم بينما من يدعون صلتهم بالجزائر ما عدا مونتبور كانوا الأعداء الأشداء لأبناء جاليتنا هناك.هذه الزيارة لأرضنا غير مرحب بها مهما كانت الألاعيب المستعطفة لنا.هل ذلك التقرب المزعوم ينسينا الحملة التي يتزعمها هذا الوزير ومن مثله من العنصريين ضد المسلمين والجزائريين؟

    17
  • محمد☪Mohamed

    والله العظيم لتنشرون الإبتسامة على وجهِ لما تعقبون لي بالسالب في زمن الفثن
    يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويقل العلم ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج.
    يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس غربلة ، ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم ، واختلفوا فكانوا هكذا .
    تكدبون الصادق , وتؤمنون بالرويبطة , المنطق تعرف مصيرك .

    3
  • محمد☪Mohamed

    لاتعتقد ' ديار الغربة' في أوروبا عقلية تاع عروبي , لأن الغربة تخرجك من جهلك وظلام الذي كنت تعيشه مع عصابة FLN2 وهي الثي جعت للحكم مأخرا تإستغلال ما سلف من FLN1
    كل يوم يمر على جزائر كل ما تفقد جزء من أبنائها الأخيار وهذا مشكل , لما يستولي على حكم الرويبطة , تنهار الجزائر بسرعة كا زلزال 10 درجات.

    -27
  • محمد☪Mohamed

    أنثم الصحافيين عايشين ذخل الوطن , لازم تحارب أفكار التخلف وجهل , لأن تدهور الشعب ودولة يأثر على نمط حياتك ومستقبل ألاودك , تتقاد مع شعب متخلف , تموت وتذفن من طرف عب متخلف .
    أكيد الجزائر بالمعطيات الحالية هي في
    Une chute libre est le mouvement, dans le vide,
    وأنا أعرف أنك تعلم ذلك , لكن تقدرو تغيرو بعض شيء .
    لايهمن الوزير لكن يهمنا الجزائر تتغير لأحسن .

    -25
  • محمد☪Mohamed

    أما المتخلف الذي يقول أنه يهوذي أو مسيحي أو مسلم هذا إثم تحاسب عليه يوم القيمة لأنك تذعي إلإسلام هل تعم أنك لاتعرف شيء عن دينك وهذا يوحي لا أنك منافق .

    'مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .)
    نفس شيء (وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )
    هذي غير أريد الجزائري يفكر ويتوعى , وأعتقد لازم 60 سنة أخرى لكي تخلق نشئ واعي .

    -30
  • محمد☪Mohamed

    وقت الفثن ; لم يقل منتجات حلال حسب فيديو ,الصحافي قالها ليفتح ويضخم الموضع ذر حلال ومنتوجات يهود , هو ذكر حقيقة المتاجر فقط نعم فرقين لكل دولة موجاتها أكثر من 10 دول , والحقيقة , لايزعج أحد إلا إذا اليمين المتطرف يتذخل بأي طريقة .

    -30
  • ملاحظ

    الی المعلق tadaz تصويت بسلب لمن ينتقدون فرنسا، ليس تعبيرا عن راّي وانما اننزعاج لانتقاد۔فرنسا التي لا يجدون مانعا لتطبيق افكارها
    وهو ما افهمه بين السطور في ردك لي۔۔۔
    كرهنا لفرنسا لسببين معاملتنا كمستعمراتها۔۔۔واخر دولة مستعمرة تقليدية تحن لماضيها عنصري استعماري وحملتهاعلی الاسلام۔۔۔لكن هذه لا تقول عنها انتهاك للحريات ۔۔۔۔۔
    اما من ناحية هجرتي لفرنسا ۔۔۔تعطيني مال الدهر ولن اذهب لهذا البلد

    40
  • mustapha

    le faite que ça grande mère s'est marié avec un juif donc c'est une juif algérienne

    43
  • Fouad

    On doit changer , de comportement économique, visant les British , ou les allemands , en gardants les russes pour l armement et les chinois pour l

    46
  • nor

    هذا الوزير من الأوائل الذين دافعوا عن إعادة نشر الرسوم ، وعن عرضها في المدارس، ومنزعج من وجود منتجات حلال في المتاجر.

    50
  • LALAHOUM

    DÉGAGE

    51
  • buffalo

    الشيخ البشير الإبراهمي رحمة الله عليه و علي إخوانه قال; فرنسا تراكم عدا لها و تري نفسها عدوا لكم، و لو سألتموها بعد ألف عام وجدتم أن هدفها واحد ;محو هويتكم و دينكم.

    48
  • جزائري

    غالبية الجزائريين :
    غالبية الجزائريين يقولون : الجزائر أفضل بلد في العالم لكن نفس هؤلاء لا يضيعون أي فرصة للهجرة والهروب من هذا البلد الذي يقولون عنه أفضل بلد !
    غالبية الجزائريين لا يحترمون التوقيت : لا توقيت العمل ولا توقيت الدراسة ولا توقيت المواعيد ... الا توقيت الصلاة !
    غالبية الجزائريين يكرهون اللغة الفرنسية ويطالبون بطردها لكن نفس هؤلاء لا يمكنهم الحديث ولو ل10 ثوان دون الاستنجاد بهذه اللغة .فلا أحد مثلا يستعمل اسم هاتف نقال بل الكل يستعمل كلمة بورتابل..الخ! غالبية الجزائريين ينتقدون سلوكات الغش والتزوير والنفاق ...لكن كل هؤلاء غشاشين ومزورين ومنافقين ...! حلل وناقش

    -47
  • جزائري

    (وعاش بعدها ودفن في منطقة هاسنون التي دافع عنها شمال فرنسا ) فاليذهب لزيارة قبر جده في الأرض التي دافع عنها ومات فيها ، لا دخل له بالجزائر .

    51
  • نادية

    وماذا تريد ان تطرد اخوالك من فرنسا يا سعادة السفير اقصد المغتربين ؟

    48
  • tadaz

    للملاحظ 10 : يا من يتهجم على المصوتون بنعم . وتريد أن تكمم أفواه الجزائريين ..
    1 - قضية فيزا فيزا ليست في عهد ساركوزي بل في عهد جاك شيراك في 2003
    2 - التصويت بالسالب حرية شخصية وهي تعبير عن رأي ما ولا علاقة له بحب أو كره فرنسي بقدر ما هو رفض للبلطجة ولاتهامات لا أساس لها وللنفاق المقنع لمن يشتم فرنسا لكنه يتحيل الفرص للهجرة اليها
    3 - كثير من أمثالك الذين تهجموا وشتموا .. فرنسا لسنوات لكنهم يوم وجدوا الفرصة هربوا نحوها ودون عودة وكثير من المسؤولين الجزائريين الذين كانوا يتحدثون ليل نهار عن جرائم الاستعمار وطلب الاعتذار.. لنكتشف أخيرا أنهم يمتكلون عقارات وأرصدة .. في فرنسا منافقين

    -47
  • نمام

    ر كل ما نريده ان تفهم رئيسك بانه خرج عن دوره كرئيس ومهمته و ليس من شانه مشكلة الاسلام او الحديث على ان ديننا في ازمة فالتجديد اقتناع لا املاء كما تعودتم في المعاملة معنا ومستعمارتكم سالفا هذه مهمتنا اي العالم الاسلامي لا غير وايضا ما يهمنا مهما كانت جداول الزيارة ارهاب ترحيل هجرة اقتصاد تنافس دول على المغرب العربيمن دول اخرى استغلت هفواتكم التي تريدون ترميمها نزاع بين اردوغان و ماكرو و النفخ في النار للتمكين والبقاء في الرئاسة يهمنا اسرتجاع لغتنا وعدم محابتكم بصفقات اقتصادية و مشاريع نوعية بدعوى ان النظام عندنا يريد من يحميه لا من ينفعنا لانكم اعلم ربما باسراره وصراعاته و لو منذ الاحتلال

    49
  • Brahim HAS

    salam , il faut savoir qu'il est italien de coté de son pére qui est juif et sa grand mére mariée avec un italien d'origine juive ce qui veux dire que darmanin est juif d'origine italienne jusquà preuve du contraire tout en sachant que l enfant appartient aux origines de son pére et pas à celle de sa mére et s'il n était pas juif il n serais jamais à la tete d'un ministère important à savoir celle de l'intèrieur

    85
  • سليم

    Moussa Ouakid y rencontre la femme de sa vie, Andréa Plumecocq, qu’il épouse et avec qui il décide de fonder une famille. Elle etait enceinte d'un autre homme.
    Lorsque la guerre d’Algérie éclate. Moussa choisit de « rester fidèle à une France qui ne s’arrêtait pas à Marseille ou Ajaccio », comme l’écrira la presse locale au moment de ses funérailles.
    L'une des filles de Moussa Ouakid, Annie Ouakid, marie Gérard Darmanin, un Maltais Catholique, et Gérald Moussa Darmanin est ne le 11 Octobre 1982.
    Voila le resultat quand on aime leur mode de vi!

    -1
  • عادل االجزائرى

    Son grand-père paternel, Rocco Darmanin, né en 1902 à Béja en Tunisie, est Maltais Catholique.
    Son grand-père maternel, Moussa Ouakid, né en 1907 en Algérie dans le douar d'Ouled Ghalia (Mansoura, Mostghanem).
    Débarquant seul par bateau de son Algérie natale alors qu’il n’a pas encore 15 ans, Moussa Ouakid épouse la France et son destin en rejoignant les rangs du Général de Gaulle lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate. Prisonnier de guerre, il s’évade pour rejoindre la Résistance. Voila, les effets de l'immigration!

    48
  • دار العز

    سياتي و يدخل مسقط راسه ، و سيبدا من الجزاءر العاصمة ، اين سنرى بوس الايادي و تحيا فرنسا و بعض اشباه الرجال لبسو حايك ، هذه الامور حدثت و لا تزال تحدث ، هذا بكل اسف بلدي الجزاءر ، ابينا ذلك او قبلناه ، ربما يتمنى احدنا في تلك اللحضات لم يرى ذلك .

    86
  • جحا

    ما دام الشرعية الشعبية غائبة البو نيول الفرنسي الخبيث لن يترك الجزائر عاش الاحرار

    90
  • moh

    لم افهم لماذا يعملون ما يشاؤون في هذا البلاد ?

    87
  • محمد☪Mohamed

    ترحيل 231 خدمة لباقي الجالية , لأن الكثير عند مفهوم خاطء للدين .
    بلّغ ولو آية .. أنت ترجع قرآن يمشي على أرض ..ماشي تعايرهم بالكفر .
    لأن الله يقول
    هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ.
    ورسول فسر ذلك في حذيت مطول " ( يولد الناس على طبقات شتى ."
    منه
    "يولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا ."
    ظمن نفسك أنت إن إستطعت , أحسن تمت مؤمن أو مسلم أو عاصي لعلى الله يغفر لك ولا تمت منافقا.

    -85
  • samuel paty

    bienvenue chez vous monsieur le ministre

    -92
  • محمد☪Mohamed

    هو نفسه عنده مشاكل مع بعض البرلمانيين وصحافيين , الذي رجعوه لأصله , وقال في البرلمان أن جده يعبد الله , وأن إسمه موسى كما جده , وهده قلت فالتفصيل في تعليق لم ينشر , وأنه ضد
    les caricatures غير أنثم لا تفهم ملامح الوجه وما يقال بين سطور ..

    -86
  • محمد☪Mohamed

    تعلقات الثى تنشر تعطي نظرة على إحتراف وقيمة ثقافية وفهم سياسي وعلقات الدولية وتاريخية ، وكذلك قدرتكم لتنبئ بالمشاكل ومخاطر الثى ساتأتي قريبا , طبعا عندكم كذلك نظرة حقيقية على إقتصاد البلاد PIB - Produit intérieur brut .
    وهي نوع من تربية الخاطئة للمطلع عليها هو يعيش ي جهل وتزيد توكولهم جهل وتخلف.

    -84
  • كمال

    واش راكم تخلطو ياناس،المستعمر الفرنسي جند خصبا جزائريين للحرب العالمية الثانية،منهم جده الذي حارب الالمان واختار البقاء في فرنسا ليس كجندي بل كعامل و مثله الالاف،هو ليس حركي و لم يحارب ضد الجزائر بل كان ضحية عهد فرنسا التي قالت ساعدونا في الحرب على الالمان و سنمنحكم الاستقلال،ان بعد الظن اثم،تثقفو و قراو تاريخكم و لا تخلطون بين اوضاع ذلك الوقت و الوضع الحالي،ولله في عباده شؤون

    -83
  • Imazighen

    (...الشروع في ترحيل 231 مهاجرا في وضع غير قانوني، يتواجدون أيضا على لوائح المخابرات ضمن المتشددين.)، اتهامات غير كافية، على القضاء الفرنسي التدخل لبسط سلطته، وعلى الجانب الجزائري تفعيل الاتفاقات الدولية، بعدم قبول ترحيلهم بالقوة...

    4
  • Sara

    و الله غير وصمة عار على الجزائر تستقبل من اهتموا الرسول عليه الصلاة و السلام و هذا هو أكثر واحد عدو الإسلام و المسلمين استقبله الجزائر بالورود يقول اليهود في ١٩٦٧ عندما دخلوا فلسطين يثأر خيبر و حركة كاف الصهيونية تقول في نسيها موسى مات و خلف ظلمات و محمد مات و خلف بنات
    معهم حق ان يقولوا عنا هذا و فرنسا تفعل الان نفس الشيئ بعد ما فعله تعود إلى الجزائر و يقول هذا الوزير الذي أهان الإسلام و المسلمين ان مسقط رأس جده يا للعار

    89
  • الجزائر الجديدة

    هدف الزيارة هو ترحيل الجزائريين المحتجزين لدى فرنسا تحت غطاء التطرف الديني اما زيارة مسقط رأس جده فالاقدام السوداء لازالت لها أرجل هنا تدعم هذه الفئة بالغالي والنفيس

    94
  • Haoues Lamri

    يا صاحب المقال علاه مابغيتش تڤول على جدو بلي حركي وڤومي وهو يهودي

    100
  • صحراوي

    مجرد تساؤل:
    ما هي حقيقة هذا الوزير !!؟؟؟
    هذا الوزير ذو الديانة الكاثوليكية يُعرف نفسه في ويكبيديا كالتالي:ـ
    "Ma mère était femme de ménage, mon grand-père harki et ancien tirailleur algérien, mon père tenait un bistro. Mon deuxième prénom est Moussa", a-t-il déclaré dans un portrait que lui a consacré Libération en 2012, dans Gérald Darmanin, un sarkozyste devenu macroniste
    هذا الوزير من الأوائل الذين دافعوا عن إعادة نشر الرسوم ، وعن عرضها في المدارس، ومنزعج من وجود منتجات حلال في المتاجر.
    أرجو نشر هذا التعليق الذي هو نقل لتصريح الوزير وتعريفه لنفسه، ليعلم الجزائريون مع من يتعاملون.

    108
  • كمال

    وأصل والد وزير الداخلية الفرنسي مالطي, يعني فنيقي قح.

    -6
  • حقائق مرة

    للمعلق 2 : تقول : ترحيل مجرمبن من فرنسا إلى الجزائر هو إهانة كبيرة للجزائر ! لا للمغالطات ولا للتلاعب بعقول المغفلين فالصحيح هو : ترحيل جزائريين من فرنسا إلى الجزائر ثم اذا كان ترحيل الجزائريين من فرنسا الى الجزائر اهانة للجزائر . فماذا عن المئات الذين يغامرون عبر قوارب الموت عبر البحر هروبا من الجزائر نحو فرنسا ..اليست هذه اهانة الاهانات ؟؟وماذا عن جزائريين يحرقون أوراق ثبوتهم الجزائرية : بطاقات تعريف وجوازات السفر.. بمجرد وصولهم لفرنسا لكي لا تتمكن السلطات الفرنسية من اعادتهم نحو بلادهم.. وهل هناك اهانة للجزائر من مثل هذه السلوكات ؟؟ أنشري يا جريدة الشروق حقائق يعلم بها العام والخاص

    18
  • Samy

    لو جلس موسى اواكيد بالجزائر فهل يتنصر اولاده؟
    لو تزوج موسى من مسلمة فهل يتنصر اولاده؟
    هل علم موسى اولاده تطبيق الاسلام في حياتهم؟
    نسال الله العليم الحكيم ان يفتح قلب جيرالد لدينه لكي ينعم بنور القران و يسير على هدى الرسول محمد (ص).

    94
  • Samy

    Si Moussa Ouakid est reste en Algerie, tous ses enfants auraient ete Musulmans?
    Si Moussa Ouakid a marie une Musulmane, tous ses enfants auraient ete Musulmans?
    Est ce que Moussa Ouakid a eduque ses enfants, y compris Annie Ouakid, sur l'Islam?
    Oh Allaah, Ouvre le bon coeur de Mr. Gerald Moussa Darmanin pour accepter l'Islam avec sa beaute, bienvaillance et compassion. امين

    88
  • ههههه

    هيؤوا له من يقبل يده كما فعل المخلوع بوتفريقة . التاريخ يعيد نفسه .

    92
  • موفق

    الجزائر كونها في محيط معين ولها روابط مع كل ما قريب خاصة، الميدان الامني هو الشغل الكبير للمسؤولين، استقرار فرنسا و جيراننا كلهم هو استقرار نا، الإرهاب ليس له وطن، يقتل حتى يرعب، يتخبي وراء دين الرحمة بفتاوي مستوردة، مهيكلة، وهبية سعودية و مشرقية أيضا الغاية هي توسيخ المسلم الحقيقي، الله بحثنا علي أن نعيش مع الغير و الفرق إذا كان بينا يكون في التقوى، انشاالله ان تتقي نفوسنا من الكراهية و العنصرية، و النظر للاجنبي بلا عدوانية، حب الله لعبده يكمن في الرحمة مالا نهاية الدي يرزقها يوميا لكل مخلوقاته.

    -90
  • AVANCER LALOUR

    7 ملايين جزائري يعيشون في فرنسا . والجزائريون يرفضون لفرنسي واحد زيارة قبر جده . حلل وناقش

    -76
  • مشاشي

    للثرثارين فقط : من يركض وراء مستعمر بلده والذي قتل وشرد وعذب ..أجداده لا يستحق الحياة أصلا أو بالأحرى أجدادنا طردوا فرنسا ونحن نركض ورائها ..وهذا يكفي ليكون سببا لوجوب الكف عن الكلام الفارغ للأننا شعب قاصر وفاشل وعاجز .. لا ننتج حتى أبسط احتياجاتنا ثم كيف تتحدثون عن فرنسا التي تنتج سنويا 2600 مليارد ولار ونحن حولنا احدى أغنى بلدان العالم أي الجزائر الى مزرعة للجهل والتخلف والحرقةوالتطرف والبلطجة..بلد من 43م نسمة ينتظر ما تحلبه ابار الجنوب حيث لم نتمكن منذ 58 سنة من تصدير ولو مليار دولار خارج المحروقات في وقت تحقق تونس التي لا تتجاوز مساحتها ربع ولاية تمنراست 2مليار دولار من قطاع السياحة

    -70
  • tadaz tabraz

    الجزائريون يتزاحمون على القنصليات الفرنسية من أجل الفيزا ليل نهار ( 700 الف طلب فيزا في كل سنة )
    يقطعون البحر عبر قوارب الموت نحو فرنسا ( 25 الف مقيم غير شرعي )
    يتزوجون بفرنسيات في عمر 80 سنة لغرض الحصول على حق الاقامة
    يهربون من جامعاتنا المنكوبة لجامهعات فرنسا بالالاف في كل سنة ( 50 الف طالب جامعي )
    يبيعون ممتلكاتهم لغرض العلاج في مستشفيات فرنسا هروبا من مستشفياتنا المريضة
    يقدمون طلبات الحصول على الجنسية الفرنسية ( 70 الف طلب سنويا ) .... لكنهم يتهجمون ويشتمون ووووو فرنسا وخلاصة القول أنهم يعشقون فرنسا لكنهم يكرهون أبنائها . منافقون بامتياز

    -69
  • ABDERRAOUF

    ليس من أصول جزائرية بل هو من أبناء الحركا

    117
  • عمر

    لا يوجد إسلام متطرف يوجد تطرف لأسباب ما،
    فالإسلام دين وسطي في كل شيء،
    " وكذلك جعلناكم أمّة وسطا "
    فالإسلام مسالم ومسامح مع كل الديانات والأعراق،
    فأسباب التطرف هي كثيرة منها :
    التميز العنصري ،
    أو تميز(لوني، ،شكلي، ثقافي، ،ديني، جهوي)
    إحتقار الآخر بنوع من التميز يولد التطرف،
    فالتطرف سببه الفرنسين بإحتقارهم الآخربن/
    فالفعل الرادكالي الأول ولد ردفعل الرديكالي الإنفعالي كجواب آليا
    إذا توقف فعل الراديكالية توقف رد فعل الراديكالية،
    وتنتهي الأزمة...

    106
  • ملاحظ

    الی المصوتين بسلب لا غريب لو كنا في عهد الاستعمار سترفعون لافتات ديغول
    صدق ديغول في كلامه عنكم: تركت بجزاٸر جزاٸريين يحبون فرنسا اكثر من الفرنسيين "
    سنراكم تلتقطون سيلفي معه ونسمع الزغاريت وبوسات وستطالبون منه فيزا فيزا ۔۔۔كما فعلتم مع ساركوزي وعمكم ماكرون۔۔۔التي صورته فرنس 5 عرفنا عيوبكم۔۔۔??? مجد وخلود لشهداٸنا ولا حركی خونة۔۔۔

    108
  • هذا القماش

    وهل فرنسا وصية على ملف الامن عندنا ..يا الاهي ماذا يحصل لنا يا شهداء

    123
  • ثانينه

    اهلا وسهلا في بلده الاصلي

    -156
  • كاره

    الله يرحم قايد صالح ۔۔۔

    93
  • hafid ben Badis

    هذا ليس أصله جزائري, هذا حفيذ مستعمر ولد في الجزائر, نطلب من أحرار مستغانم القيام بواجب الضيافة.

    131
  • صحراوي

    مجرد تساؤل:ـ
    هل هذا الوزير يحترم الديانة الإسلامية ؟

    117
  • محمد إسلام

    3- أنت من جذور جزائرية مسلمة،
    ولكن أنت الآن فرنسي غير مسلم،
    تدافع عن فرنسا وتحارب الإسلام،
    وتحارب الحلال

    142
  • ملاحظ

    الله يرحمك يا قايد صالح، هل تجراْ هذا الوزير العنصري في عهده لزيارة مسقط راس جده الحركي الذي حارب المجاهد قايد صالح وكل المجاهدين وشهداٸنا الابرار..

    86
  • محمد إسلام

    2- فأنت تقول لا تحارب الإسلام،
    ولكن لماذا تحارب الحلال الذي هو من الإسلام ؟
    وترحيل مجرمبن من فرنسا إلى الجزائر هو إهانة كبيرة للجزائر !
    كأنكم تقولون الجزائر مزبلة لرمي أوساخكم..
    توقفوا عن هذه المعاملة الغير المتحضرة فورا...

    146
  • hazim

    دارمانان يريد ترحيل 231 “متطرفا ذا هو بيت القصيد.

    -62

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