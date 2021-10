Brahim HAS

salam , il faut savoir qu'il est italien de coté de son pére qui est juif et sa grand mére mariée avec un italien d'origine juive ce qui veux dire que darmanin est juif d'origine italienne jusquà preuve du contraire tout en sachant que l enfant appartient aux origines de son pére et pas à celle de sa mére et s'il n était pas juif il n serais jamais à la tete d'un ministère important à savoir celle de l'intèrieur