بالفيديو.. وزير سعودي يؤكد أن المملكة ليست من تأسيس الاستعمار
أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة ليست من تأسيس الاستعمار وإنما تأسست بسواعد أبنائها.
وقال الوزير، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، إن “تأسيس السعودية لم يأتِ بتوقيع الأمم المتحدة أو من قبل الاستعمار”.
جاء حديث “وزير الطاقة” أمام وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية؛ حيث يأتي المؤتمر في الرياض برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف: “أحييكم ونحن نقترب من يوم التأسيس الذي نحتفي فيه بتأسيس الدولة السعودية الثالثة، التي لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة، ولكن بأيدينا ولأجلنا وليس من قبل احتلال أو استعمار”.
وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان:
نحن نقترب من #يوم_التأسيس.. #السعودية دولة لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة بل تأسست بأيدينا وليس بإستقلال من إحتلال أو استعمار 🇸🇦 pic.twitter.com/muI6tQkOFP
— The Saudi Post (@TheSaudi_post) February 20, 2022
وتابع: “أنا هنا نيابة عن صاحب السمو ولي العهد، في افتتاح النسخة الرابعة عشر من برنامج المؤتمر الدولي لتقنيات البترول”.
#يوم_بدينا
#السعودية_طال_عمرها#يوم_التاسيس
الله إللي عزنا ما لحد منه
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة، ولكنها تأسست بأيدينا ولأجلنا، وذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022. pic.twitter.com/sE7OxZAAfQ
— ☆ أبوسيف ☆ (@mom050000) February 21, 2022
وأشار الوزير إلى أن “السعودية في حركة مستمرة؛ لتحاول اللحاق بما فاتها، والشباب هم من يتولون القيادة الآن”.
وأضاف: “السعودية تعمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي”.