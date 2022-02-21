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بالفيديو.. وزير سعودي يؤكد أن المملكة ليست من تأسيس الاستعمار

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. وزير سعودي يؤكد أن المملكة ليست من تأسيس الاستعمار

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة ليست من تأسيس الاستعمار وإنما تأسست بسواعد أبنائها.

وقال الوزير، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، إن “تأسيس السعودية لم يأتِ بتوقيع الأمم المتحدة أو من قبل الاستعمار”.

جاء حديث “وزير الطاقة” أمام وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية؛ حيث يأتي المؤتمر في الرياض برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: “أحييكم ونحن نقترب من يوم التأسيس الذي نحتفي فيه بتأسيس الدولة السعودية الثالثة، التي لم تأتِ بتوقيع من الأمم المتحدة، ولكن بأيدينا ولأجلنا وليس من قبل احتلال أو استعمار”.

وتابع: “أنا هنا نيابة عن صاحب السمو ولي العهد، في افتتاح النسخة الرابعة عشر من برنامج المؤتمر الدولي لتقنيات البترول”.

وأشار الوزير إلى أن “السعودية في حركة مستمرة؛ لتحاول اللحاق بما فاتها، والشباب هم من يتولون القيادة الآن”.

وأضاف: “السعودية تعمل على 3 ركائز للطاقة، تتمثل في ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي”.

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