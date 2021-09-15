-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. وزير لبناني يبكي أثناء تسليم مهامه لخلفه!

الشروق أونلاين
  • 712
  • 0
بالفيديو.. وزير لبناني يبكي أثناء تسليم مهامه لخلفه!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطعا مصورا لبكاء وزير لبناني خلال مراسم تسلم وتسليم مهامه لخلفه.

ويظهر وزير الاقتصاد اللبناني السابق راؤول نعمة، في الفيديو وهو يبكي أثناء حديثه عن عمّال عمالا قضوا بتفجير مرفأ بيروت قبل نحو عام.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أوت 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 7 آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والتجارية.

وتسلم وزير الاقتصاد أمين سلام، مهام وزارة الاقتصاد والتجارة من سلفه راوول نعمة، صبيحة الثلاثاء، في مبنى الوزارة وسط بيروت.

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أوت 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

مقالات ذات صلة
شركة إسرائيلية تتجسس على هواتف آيفون

شركة إسرائيلية تتجسس على هواتف آيفون

أربعة أفلام لإعادة فتح قاعات السينما

أربعة أفلام لإعادة فتح قاعات السينما

بالصور.. أحد نوابغ البكالوريا يغادر الجزائر لاستكمال الدراسة بفرنسا

بالصور.. أحد نوابغ البكالوريا يغادر الجزائر لاستكمال الدراسة بفرنسا

نهاية آجال تقديم مشاريع دعم السينما هذا الأربعاء

نهاية آجال تقديم مشاريع دعم السينما هذا الأربعاء

المسألة الثقافية في الجزائر: النخب، الهوية واللغة

المسألة الثقافية في الجزائر: النخب، الهوية واللغة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد