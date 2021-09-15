بالفيديو.. وزير لبناني يبكي أثناء تسليم مهامه لخلفه!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطعا مصورا لبكاء وزير لبناني خلال مراسم تسلم وتسليم مهامه لخلفه.

ويظهر وزير الاقتصاد اللبناني السابق راؤول نعمة، في الفيديو وهو يبكي أثناء حديثه عن عمّال عمالا قضوا بتفجير مرفأ بيروت قبل نحو عام.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أوت 2020، وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل ونحو 7 آلاف جريح، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والتجارية.

وتسلم وزير الاقتصاد أمين سلام، مهام وزارة الاقتصاد والتجارة من سلفه راوول نعمة، صبيحة الثلاثاء، في مبنى الوزارة وسط بيروت.

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي عقب 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أوت 2020 بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.