بالفيديو.. وزير هندوراسي يعلن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية

أعلن نائب وزير خارجية الهندوراس جيراردو توراس، اعتراف بلاده بالجمهورية العربية الصحراوية.

ونشر عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، تصريح الوزير الهندرواسي على صفحته الرسمية عبر تويتر، الأحد، والذي أكد فيه أن الحكومة والرئيس شيومارا كاسترو يجددان من خلال هذه الزيارة الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ويعتزمان تعميقه وتقويته بأجندة ملموسة بين الدولتين.

ابراهيم غالي يستقبل نائب وزير خارجية هندوراس

واستقبل الرئيس الصحراوي و الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، الأحد، نائب وزير خارجية الهندوراس السيد توراس جيراردو، الذي يقوم بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وكان توراس جيراردو قد أعلن السبت، خلال زيارته لمخيمات اللاجئين الصحراويين، عن استئناف بلاده الهندوراس علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية.

ويقوم نائب وزير خارجية جمهورية هندوراس، توريس زيلايا خوسيه أنطونيو ، منذ الجمعة 11 فيفري بزيارة عمل إلى الجزائر ، في إطار علاقات الصداقة والتضامن التقليدية بين الجزائر وهندوراس.

وجاء في بيان سابق لوزارة الخارجية “سوف يُستقبل نائب وزير هندوراس من قبل وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، السيد رمطان لعمامرة ، وسيجري محادثات مع عمار بلاني ، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول الغرب والمغرب العربي”.

وتابع البيان “وسيتوجه خوسيه أنطونيو ، الذي جددت حكومته الجديدة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف حيث سيلتقي بمسؤولي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.