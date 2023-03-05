-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالفيديو.. وسام عشير لأفراد الجيش والحماية والهلال الأحمر الموفدين إلى سوريا وتركيا
الجزائر

بالفيديو.. وسام عشير لأفراد الجيش والحماية والهلال الأحمر الموفدين إلى سوريا وتركيا

الشروق أونلاين
  • 878
  • 0

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق الوطني برتبة “عشير” لأفراد فوج الجيش والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الموفدين إلى سويا وتركيا.

وجاء هذا خلال اشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بقصر المؤتمرات على تكريم بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا.

وأقام الرئيس تبون احتفائية تكريمية على شرف البعثة الجزائرية الموفدة إلى جنوب تركيا وشمال سوريا التي شاركت في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وتضم البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.

مقالات ذات صلة
مختصون يدعون إلى تجنب ظاهرة تجميد الحليب

مختصون يدعون إلى تجنب ظاهرة تجميد الحليب

تثبيت الكشف عن مصدر الخبر وتعزيز حماية الصحفي

تثبيت الكشف عن مصدر الخبر وتعزيز حماية الصحفي

عضو المجلس الرئاسي في البوسنة يستقبل سفير الجزائر

عضو المجلس الرئاسي في البوسنة يستقبل سفير الجزائر

الشروع في مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بداية من أفريل

الشروع في مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بداية من أفريل

هذه معايير تقييم تلاميذ الخامسة ابتدائي وفق “البطاقة التحليلية”

هذه معايير تقييم تلاميذ الخامسة ابتدائي وفق “البطاقة التحليلية”

تجهيزات لمراقبة حمولة الشاحنات عبر الطرقات قريبا

تجهيزات لمراقبة حمولة الشاحنات عبر الطرقات قريبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد