بالفيديو.. وسام عشير لأفراد الجيش والحماية والهلال الأحمر الموفدين إلى سوريا وتركيا

منح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وسام الاستحقاق الوطني برتبة “عشير” لأفراد فوج الجيش والحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري الموفدين إلى سويا وتركيا.

وجاء هذا خلال اشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، بقصر المؤتمرات على تكريم بعثة الإنقاذ الجزائرية إلى سوريا وتركيا.

وأقام الرئيس تبون احتفائية تكريمية على شرف البعثة الجزائرية الموفدة إلى جنوب تركيا وشمال سوريا التي شاركت في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وتضم البعثة الجزائرية إلى جانب طياري الجيش الوطني الشعبي التابعين للقوات الجوية الجزائرية، فرق الحماية المدنية والهلال الأحمر الجزائري.