بالفيديو.. وصول شاحنات الإطفاء الجزائرية إلى تونس للمساعدة على إخماد الحرائق

أرسلت الجزائر إلى تونس، حوّامتين تابعتين للقوات الجوية، و20 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية، لمساعدة البلد الجار في عمليات إخماد الحرائق المندلعة في عدّة مناطق من البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية في وقت متأخر من الثلاثاء:

“عقب طلب من الجمهورية التونسية الشقيقة، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوّامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية، و 20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير، إلى تونس، لمساعدة إخواننا التونسيين في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات”.

وقد وصلت الإمدادات الجزائرية إلى تونس، في خلال ساعات فقد بعد صدور الأمر الرئاسي.