-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية غزيرة عبر 7 ولايات شرقية وجنوبية
الجزائر

بالفيديو.. وصول شاحنات الإطفاء الجزائرية إلى تونس للمساعدة على إخماد الحرائق

الشروق أونلاين
  • 2841
  • 0
بالفيديو.. وصول شاحنات الإطفاء الجزائرية إلى تونس للمساعدة على إخماد الحرائق
حرائق تونس

أرسلت الجزائر إلى تونس، حوّامتين تابعتين للقوات الجوية، و20 شاحنة إطفاء تابعة للحماية المدنية، لمساعدة البلد الجار في عمليات إخماد الحرائق المندلعة في عدّة مناطق من البلاد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية في وقت متأخر من الثلاثاء:

“عقب طلب من الجمهورية التونسية الشقيقة، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإرسال الفوري لحوّامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية، و 20 شاحنة للحماية المدنية من النوع الكبير، إلى تونس، لمساعدة إخواننا التونسيين في إخماد الحرائق المندلعة في الغابات”.

وقد وصلت الإمدادات الجزائرية إلى تونس، في خلال ساعات فقد بعد صدور الأمر الرئاسي.

مقالات ذات صلة
تعيين سليمة مصراتي على رأس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

تعيين سليمة مصراتي على رأس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

تعرف على نوابغ الجزائر في شهادة البكالوريا…!

تعرف على نوابغ الجزائر في شهادة البكالوريا…!

المجتمع المدني قوة فاعلة ضدّ الفساد والبيروقراطية

المجتمع المدني قوة فاعلة ضدّ الفساد والبيروقراطية

تعقيدات لا تنتهي في قرية “أفران” بورقلة

تعقيدات لا تنتهي في قرية “أفران” بورقلة

تقنين تجارة السيارات الجديدة

تقنين تجارة السيارات الجديدة

تغييب الهوية أو تزويرها خطر على استقرار المجتمع

تغييب الهوية أو تزويرها خطر على استقرار المجتمع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد