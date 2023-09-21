بالفيديو.. وفاة رئيسة جامعة أمريكية أمام الحضور
توفيت رئيسة جامعة “تمبل” الأمريكية أمام الحضور، عقب انهيارها بشكل مفاجئ على خشبة المسرح خلال إلقائها كلمة في حفل تأبين.
وكشف مسؤولون أن جوان إيبس، رئيسة الجامعة الواقعة في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، فارقت الحياة خلال حضورها حفل تأبين في الجامعة لتشارلز إل بلوكسون، أمين مجموعة من القطع الأثرية الأمريكية الأفريقية، حيث سقطت من على كرسيها بعد وقت قصير من بدئها الحديث.
Dear Members of the Temple Community,
It is with deep heartbreak that we write to inform you that Temple University Acting President JoAnne A. Epps suddenly passed away this afternoon. pic.twitter.com/lvzxcLud9E
— Temple University (@TempleUniv) September 19, 2023
وقالت الجامعة إن إيبس نقلت إلى مستشفى جامعة تمبل، حيث أعلنت وفاتها حوالي الساعة الـ3:15 مساء الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ72 عاما.
وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فقد أشارت المتحدثة باسم الجامعة، ديردري تشايلدريس هوبكنز، إلى أن إيبس كانت تجلس على خشبة المسرح بينما تغني الجوقة خلفها عندما مرضت وانهارت.
Acting President JoAnne A. Epps of Temple University passed away after collapsing on stage and was pronounced dead at Temple University Hospital. pic.twitter.com/4yczPehzBA
— Policy Scoop (@policyscoop) September 20, 2023
ورفض نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للعمليات في تمبل، كين كايزر، التكهن بشأن صحة إيبس قبل انهيارها، لكنه وصف وفاتها بأنها “صدمة للجميع”، وأضاف: “لم يكن أحد منا على علم بأن الرئيسة كانت تعاني من أي مشاكل صحية”.
وتحدث المسؤول في الجامعة عن شخصية الرئيسة الراحلة لوكالة أسوشييتد برس، مشيرا إلى أنها “كانت مفعمة بالحياة، وكانت شخصا متعاطفا للغاية وتهتم بالآخرين وكانت لديها طريقة رائعة لجمعهم جميعا معا وإثارة حماس الناس حتى تجاه مهمة شاقة، ما يجعل الأمور ممتعة”.
ووصلت إيبس إلى منصبها في أفريل بعد استقالة جيسون وينغارد، أول رئيس أسود للجامعة، والذي غادر في مارس بعد قيادة الجامعة التي تضم 33,600 طالب منذ جويلية 2021.
وتدرجت الراحلة في المناصب منذ دخولها الجامعة قبل 40 عاما حيث بدأت العمل في مكتبة تمبل حينها، كما يستذكر كايزر الذي شدد على أن إيبس كرست نفسها للمؤسسة التعليمية التي انتمت إليها.
JoAnne Epps, the acting president of Temple University, died today after collapsing on stage at a campus event. She was a Black woman, an Ivy grad, community leader, and a beloved
law professor. 💔
I will never forget the last sentence of this article. pic.twitter.com/pLBh87krZZ
— swm (@sheathescholar) September 19, 2023
وكانت إيبس تعهدت في مقابلة أجريت معها بعد توليها منصبها الأخير بتحسين معدلات الالتحاق والسلامة، التي تضررت من تصاعد الجريمة بالقرب من حرم جامعة شمال فيلادلفيا خلال فترة ولاية سلفها المضطربة، حيث انخفض معدل الالتحاق بالجامعة بنسبة 14 بالمئة منذ عام 2019.
وقالت إيبس حينها إنها تعتقد أن سبب اختيارها يعود جزئيا إلى “قدرتها على تهدئة الأمور”.
ووصف حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، خسارتها بأنها “مفجعة لفيلادلفيا”، وأضاف أنها كانت “شخصية قوية وسفيرة دائمة لجامعة تمبل منذ ما يقرب من أربعة عقود”.