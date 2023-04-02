بالفيديو.. وفاة طفل سوري داخل بئر بعد 11 ساعة من محاولات إنقاذه!

توفي، ليل السبت الأحد، طفل سوري كان عالقا داخل بئر في مدينة كوباني بعد 11 ساعة من محاولات إنقاذه دون جدوى.

وبحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطفل صالح قبل وفاته دخل في مرحلة صحية خطيرة نتيجة نقص الأكسجين”.

وسقط الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات في بئر في قرية ديهابان في مدينة كوباني أو “عين العرب”، حيث حاول المنقذون استخدام وسائل بدائية في عملية الإنقاذ لعدم توفر معدات حديثة.

ونشر المرصد مقطع فيديو أظهر تجمع أشخاص حول البئر لمحاولة إخراج الطفل وسط ظلام دامس.

وذكر المرصد أن البئر يبلغ عمقه 120، في حين أن الطفل كان عالقا بعمق يقدر ما بين 40 إلى 50 مترا.

وأعاد سقوط الطفل السوري إلى الأذهان حادثة سقوط الطفل المغربي ريان في بئر عمقه 62 مترا في شهر فيفري من العام 2022.