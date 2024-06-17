بالفيديو.. وفاة قائد طائرة مصرية خلال رحلة جوية

هبطت طائرة كانت متجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، في جدة اضطراريا، بعد وفاة قائدها وهي تحلق في الأجواء.

وتم تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في جدة، حيث قال مساعد الطيار: “نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن”.

وفاة قائد طائرة خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف pic.twitter.com/dirz7DbFfF — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) June 16, 2024

ولا يزال سبب الوفاة غير معروف، إلا أن طبيبا نشر تغريدة تشمل صورة عدس، مشيرًا إلى ذراعيه بالقول: “رحمة الله.. واضح سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas (الورم الصفراوي).. مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا”.

وتابع: “أنصح أقاربه من أخوة وأخوات، فحص الكوليسترول ضروري حتى لو كانوا صغارًا”.

رحمه الله واضح سبب الوفاة من ذراعيه

Xanthomas

مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفع جدا#أنصح أقاربه من اخوة وأخوات #فحص_الكوليسترول حتى لو كانوا صغارا pic.twitter.com/lUVWJCXFvX — Dr. M Alquaiz د. محمد القويز (@ALQUAiZ) June 15, 2024

يشار إلى أن الكابتن عدس، قائد طائرات A320 في خطوط سكاي فيجن المصرية، ولديه خبرة طويلة في الطيران، وفق موقع “القاهرة 24”.

وقد أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لحادث الوفاة المفاجئ، وقدموا تعازيهم الحارة لعائلته.