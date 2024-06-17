-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بالفيديو.. وفاة قائد طائرة مصرية خلال رحلة جوية

الشروق أونلاين
  • 1086
  • 0
بالفيديو.. وفاة قائد طائرة مصرية خلال رحلة جوية

هبطت طائرة كانت متجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، في جدة اضطراريا، بعد وفاة قائدها وهي تحلق في الأجواء.

وتم تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في جدة، حيث قال مساعد الطيار: “نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن”.

ولا يزال سبب الوفاة غير معروف، إلا أن طبيبا نشر تغريدة تشمل صورة عدس، مشيرًا إلى ذراعيه بالقول: “رحمة الله.. واضح سبب الوفاة من ذراعيه Xanthomas (الورم الصفراوي).. مما يعني أن الكوليسترول عنده كان مرتفعا”.

وتابع: “أنصح أقاربه من أخوة وأخوات، فحص الكوليسترول ضروري حتى لو كانوا صغارًا”.

يشار إلى أن الكابتن عدس، قائد طائرات A320 في خطوط سكاي فيجن المصرية، ولديه خبرة طويلة في الطيران، وفق موقع “القاهرة 24”.

وقد أعرب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لحادث الوفاة المفاجئ، وقدموا تعازيهم الحارة لعائلته.

مقالات ذات صلة
موال من قسنطينة ..” الأسعار في متناول الجميع بالأخص اليوم “

موال من قسنطينة ..” الأسعار في متناول الجميع بالأخص اليوم “

 فقهاء يتحدثون: “الأضحية”عبادة وليست عادة

 فقهاء يتحدثون: “الأضحية”عبادة وليست عادة

الاقتراب من لحم العيد.. منافع ومحاذير 

الاقتراب من لحم العيد.. منافع ومحاذير 

الزواج والصحة والمال خرافات يعتقدها الناس في أضحية العيد

الزواج والصحة والمال خرافات يعتقدها الناس في أضحية العيد

وزارة الحج السعودية.. 6 وصايا للحجاج خلال أيام التشريق

وزارة الحج السعودية.. 6 وصايا للحجاج خلال أيام التشريق

ضيوف الرحمن يقفون غداً بصعيد عرفات

ضيوف الرحمن يقفون غداً بصعيد عرفات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد