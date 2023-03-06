بالفيديو.. وفاة لاعب في البطولة الإيفوارية بعد سقوط مفاجئ
توفي مدافع راسينغ أبيدجان الإيفواري، مصطفى سيلا، بعد سقوط مفاجئ خلال مباراة كان يخوضها مع فريقه ضمن منافسات بطولة كوت ديفوار.
وقال نادي راسينغ أبيدجان: “توفي مدافعنا مصطفى سيلا ، إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي”.
🔴Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d’Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 🇨🇮 face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s’est effondré en plein match (voir vidéo 👇). Il a succombé à un arrêt cardiaque. ☹️ #CIV225 pic.twitter.com/87sucS1gwr
— LSI AFRICA (@lsiafrica) March 5, 2023
وأكد رئيس النادي، لوغوسينا سيسيه، لوكالة فرانس برس: “خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى، الذي انضم إلى النادي في سبتمبر الماضي وكان يبلغ 21 عاما”.