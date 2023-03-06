بالفيديو.. وفاة لاعب في البطولة الإيفوارية بعد سقوط مفاجئ

توفي مدافع راسينغ أبيدجان الإيفواري، مصطفى سيلا، بعد سقوط مفاجئ خلال مباراة كان يخوضها مع فريقه ضمن منافسات بطولة كوت ديفوار.

وقال نادي راسينغ أبيدجان: “توفي مدافعنا مصطفى سيلا ، إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي”.

وأكد رئيس النادي، لوغوسينا سيسيه، لوكالة فرانس برس: “خلال نقله إلى المستشفى، توفي مصطفى، الذي انضم إلى النادي في سبتمبر الماضي وكان يبلغ 21 عاما”.