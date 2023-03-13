بالفيديو.. وفاة مغني راب على المسرح أمام أعين جمهوره

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو وفاة مغني راب شهير على المسرح مباشرة أمام أعين جمهوره خلال حفل أحياه بجنوب إفريقيا.

وتوفي مطرب الراب الجنوب إفريقي عن عمر 28 عاما أمام أعين محبيه، عندما سقط أثناء غنائه على خشبة المسرح في جوهانسبرغ.

وأظهرت لقطات مصورة على منصات التواصل الاجتماعي أن تيتش، واسمه الحقيقي كونستانتينوس تسوبانوغلو، يبدو وكأنه يتعثر ويسقط على أرض المسرح أثناء حفلته، قبل أن يساعده آخرون للوقوف على قدميه.

وواصل النجم الجنوب أفريقي الغناء بعدها، قبل أن يسقط مرة ثانية مغشيا عليه، وذلك خلال مهرجان “ألترا ميوزك” في جنوب إفريقيا.

وأعلن عن وفاة المغني بعد نقله إلى المستشفى، وتقول بعض التقارير إنه أصيب بنوبة قلبية.

يذكر أن “كوستاتيتش” فنان صاعد، حققت أكثر أغانيه الفردية نجاحًا باهرا إذ بلغت المشاهدات نحو 45 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.