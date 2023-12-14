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هنية قدم تعازيه

بالفيديو.. وفاة نائب تركي بعد خطاب ناري ضد إسرائيل

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. وفاة نائب تركي بعد خطاب ناري ضد إسرائيل
ح.م
النائب التركي وهو يلقي كلمته

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، وفاة عضو البرلمان التركي عن “حزب السعادة الإسلامي” حسن بيتماز، والذي أصابته نوبة قلبية قبل أيام.

وأظهر مقطع مصور من البرلمان في تركيا حسن بيتماز (53 عاماً) وهو ينهار بعد أن ألقى كلمة لمدة 22 دقيقة.

وكان بيتماز يلقي كلمة عن جرائم الاحتلال في فلسطين. وكانت آخر كلماته قبل سقوطه أرضا بعد انتهاء كلمته مباشرة إن “إسرائيل دولة إرهابية، ودولة قاتلة”.

وقال “إن التاريخ لن يرحم أحدا من المتخاذلين، وإن المتخاذلين إن تمكّنوا اليوم من تبرير موقفهم، إلا أنهم لن يهربوا من الله يوم القيامة عند الحساب”.

وكان عضو البرلمان التركي يرفع بجانبه شعار “إسرائيل إرهابية”.

ونقل بيتماز إلى ذلك المستشفى لتلقي المزيد من العلاج، بعد أن قام أحد الأطباء المتواجدين في الجلسة بتقديم الإسعافات الأولية، ودلك قلبه.

وبحسب ما ورد، توقف قلبه لكنه استأنف النبض بعد التدخل الطبي. وذكر بيان لاحق أن حالة النائب البالغ من العمر 53 عاما، وصفت بالخطيرة وأن حياته ما زالت في خطر.

وينتمي بيتماز إلى حزب “السعادة” الذي يجلس في المعارضة، ويعتبر إسلاميا محافظا.

من جانبه، هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ظهر الخميس، تمل كرامولا أوغلو رئيس حزب السعادة وقدم له التعازي بوفاة النائب حسن يتمار نائب رئيس الحزب.

وعبر هنية عن حزنه لرحيل النائب وقد فاضت روحه الطاهرة وهو يدعم أهله في غزة الصابرة والقدس المباركة مقدرا ما يمثله في الحزب وللشعب التركي.

ودعا الله أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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